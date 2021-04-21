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Destaque do São José-RS, volante comenta participação da equipe no Gauchão e projeta temporada

Equipe de Lissandro não tem chances matemáticas de classificação para a próxima fase, mas chegaria a 15 com uma vitória sobre o Novo Hamburgo neste final de semana...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 18:35
Crédito: Divulgação/São José
Os times do Rio Grande do Sul medem forças no final de semana, para saber quem vai se classificar para a próxima fase do torneio. Atualmente na 8ª posição com 12 pontos, o São José-RS não tem chances matemáticas, mas chegaria a 15 com uma vitória sobre o Novo Hamburgo, que dependendo da combinação de resultados, pode colocar o time até no 5ª colocação.TABELA> Veja classificação e simulador do Gauchão-2021 clicando aqui
GALERIA> Renato Gaúcho, Luxemburgo, Felipão… Veja 30 técnicos brasileiros sem clube
O volante Lissandro, um dos destaques e autor do gol no polêmico empate contra o Pelotas, por 1 a 1, na última segunda-feira. Após o gol dado pela equipe de arbitragem nos acréscimos da partida, o São José perdeu as chances de classificação, mesmo com resultados favoráveis dos adversários para o time.
- Um lance foi crucial para acabar com o nosso sonho, nos acréscimos da partida deram um gol que não existiu para o Pelotas. Porém, temos saldos positivos para retirar do torneio, empatamos nos dois jogos contra Grêmio e Internacional e estamos invictos há 4 jogos. O objetivo não foi alcançado, mas ainda temos um jogo e vamos focar 100% das nossas forças para sair com um bom resultado - afirmou o atleta.Após o término do Campeonato Gaúcho, o São José tem compromisso apenas para o dia 30 de maio - caso não exista nenhuma alteração até lá - quando encara o Botafogo-SP, jogo marcado para o estádio Santa Cruz, casa do adversário, em duelo válido pelo grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C.
- Teremos bastante tempo de preparação para o Brasileiro. Nós sabemos da competência e qualidade dos nossos adversários, mas principalmente acreditamos que a gente pode tirar bons frutos do Gauchão e aplicarmos isso no decorrer da temporada. Espero continuar ajudando a equipe como fiz até aqui - completou o jogador.

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