Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Destaque do Samut Prakan City, Samuel quer crescimento com a equipe na temporada

Atacante brasileiro ex-Fluminense é a esperança de gols da equipe
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 14:50

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 14:50

O atacante Samuel, ex-Fluminense, agora no Samut Prakan, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta é fazer uma boa segunda parte do campeonato.+ Com a camisa 23, Philippe Coutinho é apresentado no Aston Villa: 'Ansioso para estar em campo'
- Vamos trabalhar muito nestes próximos meses para terminarmos bem o campeonato, com vitórias e boas apresentações. O grupo está muito motivado para isso e vai lutar para crescer na temporada - disse, antes de completar:
+ Racha no elenco? Vestiário do United está dividido entre os atletas que falam português e os que não
- Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar meus números no clube e para crescer de produção com todos para encerrar bem o ano - encerrou o jogador.
Crédito: Atacantejátreinacomsuanovaequipe(Divulgação/SamutPrakan

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados