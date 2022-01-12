Destaque do Samut Prakan City, Samuel quer crescimento com a equipe na temporada

O atacante Samuel, ex-Fluminense, agora no Samut Prakan, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta é fazer uma boa segunda parte do campeonato.+ Com a camisa 23, Philippe Coutinho é apresentado no Aston Villa: 'Ansioso para estar em campo'

- Vamos trabalhar muito nestes próximos meses para terminarmos bem o campeonato, com vitórias e boas apresentações. O grupo está muito motivado para isso e vai lutar para crescer na temporada - disse, antes de completar:

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- Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar meus números no clube e para crescer de produção com todos para encerrar bem o ano - encerrou o jogador.