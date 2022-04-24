Destaque do Samut Prakan City, Samuel fala sobre bom momento no clube tailandês

O atacante Samuel, ex-Fluminense, agora no Samut Prakan, espera uma boa reta final da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol árabe e coreano, a meta é terminar bem a Liga- Nosso objetivo é encerrar a liga com vitórias e grandes apresentações. O grupo tem trabalhado muito para fazer bons jogos e para crescer na temporada. Estamos muito focados em terminar bem o ano - disse.
Samuel revelou a vontade de melhorar seus números no país.
- Estou motivado e feliz no futebol tailandês. Tenho me dedicado muito para crescer e fazer ótimas partidas com a camisa do clube nestas próximas semanas.