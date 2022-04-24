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futebol

Destaque do Samut Prakan City, Samuel fala sobre bom momento no clube tailandês

Atacante ex-Flu é a esperança de gols da equipe
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Publicado em 24 de Abril de 2022 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 14:42
O atacante Samuel, ex-Fluminense, agora no Samut Prakan, espera uma boa reta final da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol árabe e coreano, a meta é terminar bem a Liga- Nosso objetivo é encerrar a liga com vitórias e grandes apresentações. O grupo tem trabalhado muito para fazer bons jogos e para crescer na temporada. Estamos muito focados em terminar bem o ano - disse.
Samuel revelou a vontade de melhorar seus números no país.
- Estou motivado e feliz no futebol tailandês. Tenho me dedicado muito para crescer e fazer ótimas partidas com a camisa do clube nestas próximas semanas.
Crédito: SamuelesperaboaretafinaldetemporadanaTailândia(Divulgação/SamutPrakan

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