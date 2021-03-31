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futebol

Destaque do Oleiros, brasileiro mira vaga no playoff de acesso

Portugal irá criar uma nova divisão e Elisson Baiano luta para manter seu clube no terceiro escalão do futebol luso, mas precisa melhorar na classificação...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 12:28

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 12:28
Crédito: Elisson Baiano é um dos principais destaques do Oleiros (Divulgação
Com a temporada em Portugal chegando ao final, os clubes começam a definir as suas prioridades. Na sexta colocação do grupo E, atualmente fora da zona de playoff – a classificação vai até o 5º lugar –, o Oleiros, equipe do brasileiro Elisson Baiano, busca uma vaga no mata-mata pela permanência na nova terceira divisão da próxima temporada.
Na próxima temporada, a atual terceira divisão, conhecida como Campeonato de Portugal, passará a ser a quarta divisão nacional. Por isso, haverá um playoff que premiará duas equipes de cada grupo com a permanência no terceiro nível do futebol português.
- Primeiramente, estamos pensando no playoff de acesso. Individualmente falando, para mim, seria prazeroso deixar o Oleiros na terceira liga do próximo ano. Acredito que merecíamos muito mais, porém, também acabaria por ser um prêmio merecido por todo trabalho duro durante a época. Estamos acreditando nisso e mais vivos do que nunca, vamos lutar até o fim pela vaga - disse.
Com passagem pelas categorias de base do América-MG, Elisson é um dos principais destaques da equipe na temporada. O brasileiro entrou em campo em todos os 19 jogos da equipe na temporada. Além disso, marcou quatro gols e deu quatro assistências para os seus companheiros.
- Individualmente avalio minha temporada positivamente, sou um dos artilheiros do time, mesmo essa não sendo minha função. Tenho também algumas assistências, joguei todos os jogos, por isso avalio minha temporada positiva, mas quero ir por mais, ainda não acabou e acho que pode ser melhor ainda do que estar a ser, a nível individual e coletivo - concluiu.

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