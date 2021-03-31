Destaque do Oleiros, brasileiro mira vaga no playoff de acesso

Crédito: Elisson Baiano é um dos principais destaques do Oleiros (Divulgação

Com a temporada em Portugal chegando ao final, os clubes começam a definir as suas prioridades. Na sexta colocação do grupo E, atualmente fora da zona de playoff – a classificação vai até o 5º lugar –, o Oleiros, equipe do brasileiro Elisson Baiano, busca uma vaga no mata-mata pela permanência na nova terceira divisão da próxima temporada.

Na próxima temporada, a atual terceira divisão, conhecida como Campeonato de Portugal, passará a ser a quarta divisão nacional. Por isso, haverá um playoff que premiará duas equipes de cada grupo com a permanência no terceiro nível do futebol português.

- Primeiramente, estamos pensando no playoff de acesso. Individualmente falando, para mim, seria prazeroso deixar o Oleiros na terceira liga do próximo ano. Acredito que merecíamos muito mais, porém, também acabaria por ser um prêmio merecido por todo trabalho duro durante a época. Estamos acreditando nisso e mais vivos do que nunca, vamos lutar até o fim pela vaga - disse.

Com passagem pelas categorias de base do América-MG, Elisson é um dos principais destaques da equipe na temporada. O brasileiro entrou em campo em todos os 19 jogos da equipe na temporada. Além disso, marcou quatro gols e deu quatro assistências para os seus companheiros.