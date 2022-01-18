Destaque do Novorizontino na Copinha, meia exalta visibilidade do torneio: 'Vitrine muito grande'

Após grande campanha nas primeiras fases, com cinco vitórias em cinco jogos, o Novorizontino se despediu da Copinha neste domingo, com derrota para o América-MG por 5 a 2 nas oitavas de final. Apesar da eliminação, o Tigre teve bons destaques individuais e pode contar com algumas peças para a temporada do profissional. Um dos jogadores que deve retornar ao elenco principal é o meia Rômulo, principal destaque do sub-20.Depois de jogar pelo time profissional em 2021, Rômulo desceu para disputar a Copa São Paulo e sai da competição em evidência, com três gols, três assistências e grandes atuações, comandando o setor ofensivo. Ele afirma que seu foco era apenas chegar o mais longe possível no campeonato e acredita que as coisas acontecem no tempo certo, apesar de viver a expectativa de disputar grandes competições pelo Tigre nesta temporada.

- Quando começou a Copa SP, só pensei em fazer um ótimo campeonato individual e coletivamente, e a promoção ao elenco principal seria consequência, não foi algo que coloquei à frente de tudo. Claro que vivo a expectativa de jogar Paulistão, Série B e Copa do Brasil, mas vou seguir trabalhando firme e deixar tudo acontecer naturalmente, no tempo certo. - comentou Rômulo, que também falou sobre seu desempenho e o objetivo do clube na Copinha.

- Pelo trabalho que fiz ao longo da temporada passada, vindo do profissional para jogar a Copinha, treinando sem parar, foquei muito na parte física e técnica para ajudar a equipe. Coletivamente, pudemos fazer uma boa campanha. Nosso principal objetivo era chegar nas quartas de final, porém infelizmente não conseguimos, mas temos que levantar a cabeça e seguir trabalhando, porque temos muitas coisas boas para colher.

O meia também fez questão de exaltar a visibilidade que a Copinha proporciona a todos os jovens que tem o sonho de se tornar jogador profissional. O camisa 10 ressaltou a felicidade em fazer parte do elenco.

- A Copinha é um dos melhores campeonatos de base para jogar, sem dúvidas. É uma competição que tem uma vitrine muito grande, tem muita visibilidade. Graças a Deus fizemos um ótimo campeonato e agora temos chances de compor o elenco profissional, por consequência da nossa dedicação. Fico feliz de fazer parte deste grupo. - concluiu.