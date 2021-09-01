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Destaque do Novorizontino, Felipe Rodrigues começa recuperação

Lateral-direito rompeu o tendão de Aquiles em meados de agosto e passou por cirurgia. Com dois gols na competição, ele aguarda para iniciar o processo de recuperação...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 17:35
Crédito: Divulgação/Novorizontino
Um dos destaques na campanha do Novorizontino na Série C do Brasileirão, o lateral-direito Felipe Rodrigues vai ser desfalque da equipe pelo restante da competição. Na vitória sobre o Oeste por 2 a 1, no dia 15 de agosto, o camisa 2 rompeu o tendão de Aquiles e dois dias depois passou por cirurgia. Com dois gols na competição, ele aguarda para iniciar o processo de recuperação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D-2021 clicando aqui
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Passado 15 dias do procedimento cirúrgico, Felipe ainda precisa aguardar cerca de um mês para poder começar a fazer os trabalhos de fisioterapia. Para ele, mais difícil que o processo de recuperação, estimado ao total em seis meses, é não poder jogar futebol.
- É muito difícil ficar sem jogar. Fico assistindo os jogos em casa e dá uma agonia, você quer estar ali dentro do gramado. Estamos acostumados a jogar direto, então para nós, atletas, é horrível ficar só olhando pela TV. Mas faz parte da nossa profissão, infelizmente - ressaltou o lateral.
Apesar do momento de dificuldade, Felipe diz estar tranquilo para ter uma boa recuperação e poder retornar o mais rápido possível.
- Agora é seguir firme. A cabeça está boa, então tem que focar na recuperação e seguir em frente. Recuperar isso o quanto antes para poder voltar mais forte e, se Deus quiser, com o clube na Série B - projetou.
Restam quatro rodadas para o fim da fase de grupos da Série C. O Novorizontino divide a liderança com o Ypiranga-RS com 27 pontos. O próximo compromisso é no sábado, fora de casa, diante do Botafogo-SP, às 17h.

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