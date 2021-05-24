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Destaque do Mirassol no Paulistão, Danilo Boza visa evolução e ressalta foco na Série C

Com boas atuações, o zagueiro do Leão chamou atenção de clubes da Série A e B do Brasileirão...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 15:09

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 15:09
Crédito: Léo Roveroni/Agência Mirassol
Nesta temporada, o Mirassol conseguiu igualar sua melhor campanha na história do Paulistão, chegando nas semifinais, assim como em 2020. A defesa do Leão teve participação importante e se destacou na competição, como o zagueiro Danilo Boza, que foi campeão da Série D na temporada passada pelo clube e esteve em campo no estadual do ano interior também.
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Em 2021, Danilo Boza disputou onze jogos, sendo titular em todas, totalizou 990 minutos em campo e marcou um gol. Os principais quesitos em que o zagueiro se destacou foram em passes certos e cortes, com média de 54.1 e 4.5 por partida, líder do elenco em ambos. Ele acredita que evoluiu como atleta e quer melhorar seu desempenho para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.
VEJA DATAS E HORÁRIOS DA PRIMEIRA RODADA DO BRASILEIRÃO 2021- Só tenho a agradecer todos envolvidos que me proporcionaram a ter esse desempenho. Sempre trabalhei firme e vou continuar assim para evoluir ainda mais. Amadureci mais dentro e fora de campo, e isso foi um fator positivo para que eu tivesse esse desempenho. Agora estou focado e quero ajudar o clube a alcançar o objetivo na Série C. Individualmente, quero evoluir ainda mais, então tenho que seguir treinando com dedicação e foco, tendo a ambição de evoluir no meu trabalho, cada dia melhor e mais preparado para buscar as vitórias. - disse.
Com o desempenho no estadual, Boza chamou atenção de grandes clubes do futebol brasileiro. Se preparando para a estreia da Série C, contra o Oeste, dia 16 de junho. o zagueiro busca deixar as negociações para seus empresários e afirma que está feliz no Mirassol, visando começar com vitória na competição nacional.
- Estou ciente do interesse de alguns clubes, mas não me envolvo nisso, deixo essa parte para meus empresários. Confio neles e eles sabem o que é melhor para minha carreira. Só tenho que trabalhar e manter o foco aqui no Mirassol, onde estou feliz. Meu pensamento é no começo da Série C, para fazermos uma boa estreia e traçar nossos objetivos dentro do campeonato. - concluiu.

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