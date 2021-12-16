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Destaque do Mirassol, Gabriel Tota projeta final do Paulista sub-20 com o Palmeiras: 'Preparados'

Jogador, responsável por um gol e uma assistência na vitória sobre o Audax, é um dos destaques individuais do Leão na campanha do Paulistão sub-20...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 20:51

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 20:51

A boa campanha do Mirassol no Paulista sub-20 foi premiada na última quarta-feira. O Leão, que precisava vencer o Audax por dois gols de diferença para avançar à final, conseguiu o objetivo graças ao desempenho individual de Gabriel Tota. O camisa 8 foi o responsável pela assistência para o primeiro gol, e fez o gol da classificação.O jogador, que totaliza quatro gols e nove assistências no torneio, não escondeu a felicidade por chegar na grande final do Estadual.
- A vitória é de todo o grupo. Fico feliz pelo grande campeonato que venho fazendo. E meu jogo é coletivo. Prova disso que dou mais assistências do que faço gols (risos). Mas o importante que estamos superando obstáculos e agora temos a grande final. Com muito trabalho, foco e pés no chão tenho certeza que estaremos preparados - afirmou.
O adversário do Mirassol na grande final será o Palmeiras. O primeiro jogo acontece já neste domingo, às 21h30, no Allianz Parque. A volta acontecerá no dia 22, 19h, no interior de São Paulo. Gabriel sabe que o Leão terá um grande desafio pela frente, mas confia no trabalho realizado até aqui.
- O Palmeiras é um grande clube. Sabemos que serão dois jogos muito duros, em que precisaremos, e eles também, errar o mínimo possível. Acho que nossa equipe foi bem regular durante o torneio e precisa manter a filosofia. Vamos nos concentrar e nos preparar bem para a primeira batalha. Mas estamos confiantes na conquista deste título - finalizou.
Crédito: GabrielTotafoidecisivonaclassificaçãodoMirassolparaafinaldoPaulistãosub-20(Foto:Divulgação/Mirassol

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