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Destaque do Marítimo Brasil acerta com União Suzano e comenta expectativa para Copa São Paulo

Natural de Maceió, Vitinho ficou conhecido por marcar cinco vezes na maior goleada da história da Sulicampe
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LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 13:42

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 13:42

Um dos grandes nomes do Marítimo Brasil-RS está de clube novo. Autor de cinco gols na maior goleada da história da Copa Sulicampe Gauchão Dalponte (vitória por 20 a 0 para cima do São José), o meia-atacante Vitinho acertou com o União Suzano e defenderá a equipe na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.Natural de Arapiraca, Vitinho chegou ao campeão paulista da segunda divisão por intermédio da empresa Alpha Omega Sports & Entertainment e assinou contrato com o Javali das Palmeiras até 2023. Animado em defender o clube, o jovem jogador comentou sobre a expectativa para a estreia do time na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
- Estou muito empolgado não só em defender o União Suzano, mas também em disputar a Copa São Paulo. Grandes nomes do futebol brasileiro disputaram essa competição e vou ter essa chance. Espero ajudar o clube. O nosso time vem treinando forte e podemos surpreender, disse.
> Athletico-PR e Red Bull Bragantino buscam título da Sul-Americana de olho em um lugar entre os gigantes
Revelado pelo FF Sport, de Alagoas, passou por Esporte Clube São Bernardo-SP, ASA de Arapiraca, Cruzeiro-AL, Esportivo-RS antes de chegar ao Marítimo Brasil.
Crédito: Vitinho,novacontrataçãodoUniãoSuzano(Foto:Divulgação

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