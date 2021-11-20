Destaque do Marítimo Brasil acerta com União Suzano e comenta expectativa para Copa São Paulo

Um dos grandes nomes do Marítimo Brasil-RS está de clube novo. Autor de cinco gols na maior goleada da história da Copa Sulicampe Gauchão Dalponte (vitória por 20 a 0 para cima do São José), o meia-atacante Vitinho acertou com o União Suzano e defenderá a equipe na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.Natural de Arapiraca, Vitinho chegou ao campeão paulista da segunda divisão por intermédio da empresa Alpha Omega Sports & Entertainment e assinou contrato com o Javali das Palmeiras até 2023. Animado em defender o clube, o jovem jogador comentou sobre a expectativa para a estreia do time na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.