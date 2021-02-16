Destaque do Manchester City nos últimos jogos, Gündogan deve ser desfalque contra o Everton

Um dos principais nomes do Manchester City na atual temporada, o meia Ilkay Gündogan deve desfalcar a equipe inglesa nesta quarta-feira, contra o Everton, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Inglês. Segundo o técnico Pep Guardiola, o alemão, com um problema na virilha, deve ficar de fora.
+ Veja a tabela da Premier League- Gündogan está muito melhor, mas acho que não está disponível para amanhã. O resto dos jogadores está bem, exceto Nathan Aké - disse Guardiola em entrevista coletiva.
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Ainda segundo o catalão, o atacante Sergio Agüero está à disposição e mais uma vez ficará no banco de reservas.
- Sergio (Agüero) está há um ano lesionado, então não pode começar jogando. Mas ele está pronto para voltar. Ele esteve no banco no último jogo e estará novamente.