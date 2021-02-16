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Destaque do Manchester City nos últimos jogos, Gündogan deve ser desfalque contra o Everton

Meio-campista alemão deixou o campo na partida contra o Tottenham, no sábado, com um problema na virilha, e Guardiola não acredita que terá o camisa 8 à disposição...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 15:11

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 15:11

Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
Um dos principais nomes do Manchester City na atual temporada, o meia Ilkay Gündogan deve desfalcar a equipe inglesa nesta quarta-feira, contra o Everton, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Inglês. Segundo o técnico Pep Guardiola, o alemão, com um problema na virilha, deve ficar de fora.
+ Veja a tabela da Premier League- Gündogan está muito melhor, mas acho que não está disponível para amanhã. O resto dos jogadores está bem, exceto Nathan Aké - disse Guardiola em entrevista coletiva.
+ Nova bola da Champions League faz homenagem aos 20 anos da Starball. Veja fotos!
Ainda segundo o catalão, o atacante Sergio Agüero está à disposição e mais uma vez ficará no banco de reservas.
- Sergio (Agüero) está há um ano lesionado, então não pode começar jogando. Mas ele está pronto para voltar. Ele esteve no banco no último jogo e estará novamente.

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