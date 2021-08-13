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Destaque do Lyon e medalhista olímpico, Bruno Guimarães é convocado por Tite; veja lances

Vollante chegou ao clube francês no início de 2020 e assinou contrato por quatro anos com a equipe do Lyon...
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Publicado em 

13 ago 2021 às 20:02

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 20:02

Capitão da Seleção Brasileira durante a campanha do ouro olímpico em Tóquio, Bruno Guimarães foi convocado por Tite para defender a equipe principal do Brasil para defender a equipe nas Eliminatórias em jogos contra Chile, Argentina e Peru.

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