Destaque do Leeds, Raphinha fala sobre o primeiro gol na Premier League e adaptação à Inglaterra

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Recém-chegado ao futebol inglês, o meia-atacante Raphinha vai comprovando a sua qualidade e poder de decisão, características que o acompanharam por todos os clubes em que passou. Bastaram apenas dois jogos como titular para o brasileiro marcar o seu primeiro gol com a camisa do Leeds e ser o protagonista do time na vitória de 1 a 0 sobre o Everton, no último final de semana, pela décima rodada da Premier League.

E o primeiro gol teve a marca registrada do jogador: a qualidade do chute de média e longa distância. Aos 34 minutos do segundo tempo, quando a partida dava sinais de que terminaria sem gols, o brasileiro dominou de fora da área, ajeitou o corpo e mandou a bola com força, na diagonal rasteira, rente ao gramado, sem chance para o goleiro Pickford, que era um dos destaques do duelo.

Além da bola na rede, Raphinha se destacou no confronto por sua movimentação ofensiva ao jogar aberto pelos dois lados do campo. O camisa 18 iniciou o duelo pela direita, depois inverteu e foi para a esquerda e, pouco tempo mais tarde, retornou à posição original. E o gol, aliás, foi marcado quando ele estava jogando mais pelo centro do ataque.

Dois dias após balançar as redes pela primeira vez na Inglaterra, Raphinha falou sobre a sua adaptação ao país.

- Cheguei ao Leeds há pouco tempo e ainda estou em processo de adaptação e amadurecimento, tentando conhecer melhor meus companheiros e me adaptar ao ritmo de jogo. A Premier League é bem equilibrada e todas as partidas são disputadas com uma intensidade altíssima. Acredito que eu já consegui evoluir bem desde a minha estreia e, a cada jogo, vou melhorando um ou outro detalhe, principalmente em relação às movimentações e entendimento coletivo do nosso time - avaliou o brasileiro, que também falou sobre o gol do último sábado:

- Estou realizando um sonho de jogar na liga inglesa e o primeiro gol não poderia ter sido mais especial. Nos deu a vitória contra um belíssimo time, fora de casa, e estou muito feliz. Na nossa penúltima partida, na semana passada, cheguei a mandar uma bola na trave, mas, dessa vez, consegui marcar e guardarei esse dia para sempre na minha memória. Além do mais, o gol me dá ainda mais confiança para esse meu início de trajetória na Premier League - declarou.

Com a vitória sobre o Everton, dos brasileiros Richarlison, Allan e Bernard, o Leeds chegou aos 14 pontos e subiu para a 12ª colocação na tabela de classificação. Já o Everton, com 16, ocupa a sétima posição. Na próxima rodada, a equipe comandada por Marcelo Bielsa visitará o Chelsea, no Stamford Bridge, no sábado.