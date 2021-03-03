Destaque do Leeds, Raphinha completa 200 jogos como profissional: 'Muito feliz'

- Desde guri, sempre sonhei em jogar futebol e, hoje, já são 200 partidas como profissional. É algo que não dá nem pra acreditar. Fico muito feliz por tudo que estou vivendo. Quando paro pra pensar, passa um filme na cabeça e lembro do que eu e minha família enfrentamos ao longo desses anos. Não foi nada fácil chegar até aqui e valorizo, demais, cada momento. Sou muito grato por todas as pessoas que, de alguma forma, me ajudaram desde lá atrás até agora. Ainda tenho muito para aprender e evoluir e espero alcançar meus objetivos profissionais - comentou o meia-atacante, que, apesar de não ter jogado profissionalmente no Brasil, aproveitou para agradecer os clubes do país.- Eu não tive a oportunidade de jogar de forma profissional no Brasil, mas sei da importância que cada clube teve no meu processo de amadurecimento. Sou muito grato a eles e agradeço demais por tudo o que me ensinaram. Hoje, acredito que estou na melhor liga do mundo e sem essa ajuda lá no começo isso jamais seria possível. Um dia, quem sabe, espero retornar ao Brasil e jogar profissionalmente no meu país, perto da minha família e dos meus amigos - completou.