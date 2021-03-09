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futebol

Destaque do Lechia, Conrado vê equipe forte na busca por vaga na Liga Europa

Revelado pelo Grêmio, jogador brasileiro acredita na classificação de sua equipe na Polônia para uma competição europeia...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 16:27
Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk
A Liga Polonesa está com uma grande disputa por vagas na próxima Liga Europa. Se a liderança é do Légia Varsovia com sete pontos de distância para o segundo colocado, a briga pelo segundo e terceiro lugar, que dão vaga para a competição continental, segue forte. O Lechia Gdansk do brasileiro Conrado busca a vaga para a Liga Europa.
Veja a tabela do InglêsUm brasileiro tem se destacado pelo Lechia Gdansk (POL). O meia Conrado vem sendo um dos destaques da equipe, que está na quarta colocação da Ekstraklasa. Na última rodada, ele marcou um dos gols do time no empate em 2 a 2 contra o Podbeskidzie, que os manteve na briga por essa classificação.
- Voltamos fortes para última etapa do campeonato. Fico feliz em voltar e marcar um gol para dar continuidade no trabalho e nos manter na parte de cima da tabela. É uma liga muito equilibrada, então temos que buscar cada ponto para seguir evoluindo e ganhando posições - disse o jogador.
Cria do Grêmio, Conrado ainda atuou por Oeste e Figueirense antes de se transferir para a Polônia. Com 23 anos, o jovem jogador quer o Lechia focado nesta reta final de competição para buscar uma vaga na próxima Liga Europa:
- A Liga Polonesa é muito competitiva e estamos na briga pra buscar a melhor classificação possível. Nosso grande objetivo é conseguir uma vaga pra Liga Europa, o grupo está focado nisso. Sabemos das dificuldades, mas lutaremos em todas as rodadas.

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