Destaque do Lechia, Conrado vê equipe forte na busca por vaga na Liga Europa

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk

A Liga Polonesa está com uma grande disputa por vagas na próxima Liga Europa. Se a liderança é do Légia Varsovia com sete pontos de distância para o segundo colocado, a briga pelo segundo e terceiro lugar, que dão vaga para a competição continental, segue forte. O Lechia Gdansk do brasileiro Conrado busca a vaga para a Liga Europa.

Veja a tabela do InglêsUm brasileiro tem se destacado pelo Lechia Gdansk (POL). O meia Conrado vem sendo um dos destaques da equipe, que está na quarta colocação da Ekstraklasa. Na última rodada, ele marcou um dos gols do time no empate em 2 a 2 contra o Podbeskidzie, que os manteve na briga por essa classificação.

- Voltamos fortes para última etapa do campeonato. Fico feliz em voltar e marcar um gol para dar continuidade no trabalho e nos manter na parte de cima da tabela. É uma liga muito equilibrada, então temos que buscar cada ponto para seguir evoluindo e ganhando posições - disse o jogador.

Cria do Grêmio, Conrado ainda atuou por Oeste e Figueirense antes de se transferir para a Polônia. Com 23 anos, o jovem jogador quer o Lechia focado nesta reta final de competição para buscar uma vaga na próxima Liga Europa: