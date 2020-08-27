Destaque do Krasnodar, Wanderson comemora golaço diante do CSKA

Crédito: Divulgação/Krasnodar

Com uma grande atuação, o meia-atacante Wanderson marcou um golaço no empate com o CSKA em 1 x 1 pelo Campeonato Russo. Feliz com esse gol, o jogador, um dos principais nomes do clube há três temporadas de de contrato renovado com o clube, falou sobre a importância dessa exibição para ele.

- Estou muito feliz por ter marcado esse primeiro gol no campeonato. Foi muito importante, ainda mais em um jogo difícil como esse diante do CSKA. Espero manter esse ritmo forte nos próximos jogos para marcar mais vezes na sequência da temporada. Estou muito motivado e confiante com tudo que vem acontecendo.

Segundo Wanderson, seu desejo é continuar evoluindo.