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futebol

Destaque do Krasnodar, Wanderson comemora golaço diante do CSKA

Meia-atacante brasileiro é um dos principais nomes da equipe no Campeonato Russo
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Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 08:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 08:12
Crédito: Divulgação/Krasnodar
Com uma grande atuação, o meia-atacante Wanderson marcou um golaço no empate com o CSKA em 1 x 1 pelo Campeonato Russo. Feliz com esse gol, o jogador, um dos principais nomes do clube há três temporadas de de contrato renovado com o clube, falou sobre a importância dessa exibição para ele.
- Estou muito feliz por ter marcado esse primeiro gol no campeonato. Foi muito importante, ainda mais em um jogo difícil como esse diante do CSKA. Espero manter esse ritmo forte nos próximos jogos para marcar mais vezes na sequência da temporada. Estou muito motivado e confiante com tudo que vem acontecendo.
Segundo Wanderson, seu desejo é continuar evoluindo.
- Vou continuar trabalhando para evoluir ainda mais nas próximas semanas. Espero que essa temporada seja a melhor da minha carreira dentro e fora de campo. Vou lutar muito para melhorar meus números no clube.

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