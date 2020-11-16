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futebol

Destaque do Krasnodar, Wanderson busca crescimento coletivo

Meio-campista brasileiro é um dos principais nomes da equipe 
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Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 12:03

LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 12:03
Crédito: Divulgação/Krasnodar
Há três anos vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais nomes da equipe russa desde então, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson pediu intensidade máxima do grupo para que a equipe cresça na temporada. Segundo ele, a meta de todos é evoluir nesta sequência da época
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso é importante. Agora é continuar lutando para aumentar ainda mais o nível de atuação nas próximas partidas. Segundo Wanderson, seu desejo é melhorar os números no clube.
- Estou trabalhando muito para melhorar meus números com a camisa do clube. Tenho me dedicado muito para construir uma história aqui de títulos e grandes atuações.

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