Destaque do Krasnodar, Wanderson busca crescimento coletivo

Crédito: Divulgação/Krasnodar

Há três anos vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais nomes da equipe russa desde então, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson pediu intensidade máxima do grupo para que a equipe cresça na temporada. Segundo ele, a meta de todos é evoluir nesta sequência da época

- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso é importante. Agora é continuar lutando para aumentar ainda mais o nível de atuação nas próximas partidas. Segundo Wanderson, seu desejo é melhorar os números no clube.