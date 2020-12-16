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Destaque do Juventude na Série B, Marcelo Carné avalia campanha e projeta reta final

Terceiro goleiro com mais defesas difíceis na segunda divisão, Carné destaca que fase é fruto de trabalho e dedicação...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 17:35

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:35

Crédito: Divulgação/Juventude
A Série B do Campeonato Brasileiro caminha para a reta final e a disputa pelo acesso promete muita emoção. Após anos de reconstrução, o Juventude se mantém firme na briga por uma vaga na elite do Brasileirão. Apesar da derrota para o Vitória por 1 a 0, na terça-feira, o time gaúcho se manteve em 4º lugar com 46 pontos.
>> Veja a classificação da Série B
Um dos destaques da equipe é o goleiro Marcelo Carné, o terceiro na Série B com mais defesas difíceis, segundo o site ‘Sofa Score’. Ao LANCE!, o jogador projetou a reta final, mas manteve os pés no chão.
– Acho que não devemos fazer previsões. Nesse estágio da competição, todos os jogos são fundamentais e temos que pensar em um de cada vez. O campeonato é extremamente equilibrado e temos que ser consistentes pra conseguirmos realizar esse sonho – disse Carné se referindo em levar o Juventude de volta à elite.
O goleiro é uma das razões do Juventude se manter firme entre os primeiros colocados. Além de ser o terceiro com mais defesas difíceis, Marcelo Carné é o quarto menos vazado. Ele deu a receita do ‘sucesso’.
– Acredito que tem a ver com o trabalho e dedicação. Tenho muito amor por estar em campo competindo e encaro todos os jogos como se fossem uma final. Valorizo demais a oportunidade de estar disputando uma das maiores competições nacionais – afirmou.

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