Destaque do Juventude na Série B, Marcelo Carné avalia campanha e projeta reta final

Crédito: Divulgação/Juventude

A Série B do Campeonato Brasileiro caminha para a reta final e a disputa pelo acesso promete muita emoção. Após anos de reconstrução, o Juventude se mantém firme na briga por uma vaga na elite do Brasileirão. Apesar da derrota para o Vitória por 1 a 0, na terça-feira, o time gaúcho se manteve em 4º lugar com 46 pontos.

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Um dos destaques da equipe é o goleiro Marcelo Carné, o terceiro na Série B com mais defesas difíceis, segundo o site ‘Sofa Score’. Ao LANCE!, o jogador projetou a reta final, mas manteve os pés no chão.

– Acho que não devemos fazer previsões. Nesse estágio da competição, todos os jogos são fundamentais e temos que pensar em um de cada vez. O campeonato é extremamente equilibrado e temos que ser consistentes pra conseguirmos realizar esse sonho – disse Carné se referindo em levar o Juventude de volta à elite.

O goleiro é uma das razões do Juventude se manter firme entre os primeiros colocados. Além de ser o terceiro com mais defesas difíceis, Marcelo Carné é o quarto menos vazado. Ele deu a receita do ‘sucesso’.