Destaque do Juventude, Carné tem contrato perto do fim

Crédito: Divulgação/Juventude

Com os times ainda se reforçando para as competições em disputa, existe uma possibilidade de Marcelo Carné se transferir para uma nova equipe caso ele e o Juventude não falem mais mesma língua. Isso porque o contrato do goleiro está próximo de se encerrar e o jogador pede uma valorização no contrato. Com mais de 60 jogos pela equipe de Caxias, Carné falou sobre essa situação, mas não ficou em cima do muro sobre sua vontade:

- Realmente meu contrato termina no fim de novembro, a diretoria me procurou mas ainda não houve uma renovação. Quero dar continuidade, mas é preciso acertar alguns detalhes. É importante que eu me sinta valorizado aqui, que os pensamentos sejam iguais, tanto os meus como o da diretoria. Se for de comum acordo, eu fico. Essa é minha vontade, estou feliz e me sinto em casa aqui - ponderou.

Suspenso da partida contra o Brasil de Pelotas no Alfredo Jaconi neste sábado, o camisa 1 lamenta a ausência, mas demonstra confiança em seu substituto: