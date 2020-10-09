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futebol

Destaque do Juventude, Carné tem contrato perto do fim

Um dos principais nomes da equipe de Caxias não tem permanência garantida...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 16:04

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:04

Crédito: Divulgação/Juventude
Com os times ainda se reforçando para as competições em disputa, existe uma possibilidade de Marcelo Carné se transferir para uma nova equipe caso ele e o Juventude não falem mais mesma língua. Isso porque o contrato do goleiro está próximo de se encerrar e o jogador pede uma valorização no contrato. Com mais de 60 jogos pela equipe de Caxias, Carné falou sobre essa situação, mas não ficou em cima do muro sobre sua vontade:
- Realmente meu contrato termina no fim de novembro, a diretoria me procurou mas ainda não houve uma renovação. Quero dar continuidade, mas é preciso acertar alguns detalhes. É importante que eu me sinta valorizado aqui, que os pensamentos sejam iguais, tanto os meus como o da diretoria. Se for de comum acordo, eu fico. Essa é minha vontade, estou feliz e me sinto em casa aqui - ponderou.
Suspenso da partida contra o Brasil de Pelotas no Alfredo Jaconi neste sábado, o camisa 1 lamenta a ausência, mas demonstra confiança em seu substituto:
- Infelizmente estou fora do jogo contra o Brasil, mas faz parte. Mais cedo ou mais tarde essa suspensão acabaria chegando, mas estou tranquilo porque o time vem bem e confio também no trabalho do Luís - concluiu.

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