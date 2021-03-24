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Destaque do Incheon United, Negueba quer chegar a cem jogos em 2021 no futebol coreano

Meia brasileiro que marcou em sua passagem pelo Flamengo é destaque no Incheon United, da Coréia do Sul
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Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 16:19
Crédito: (Divulgação/Incheon United
O meia Negueba, que, no futebol brasileiro, passou por Flamengo e São Paulo, espera chegar ao centésimo jogo no futebol coreano em 2021. Vestindo a camisa do Incheon neste ano, o jogador traçou essa importante meta para a temporada.
Veja a tabela do Inglês- Estou muito motivado para chegar ao centésimo jogo no futebol coreano em 2021. Vou trabalhar muito para que isso seja possível. Espero fazer uma boa sequência com todos ao longo desta temporada - disse Negueba.
Segundo Negueba, o objetivo do Incheon United é conquistar a K-League, a primeira divisão da Coréia do Sul.
- Vamos lutar muito para fazer história neste ano e para conquistar a K-League, o que seria fantástico e marcante para todos - concluiu Negueba.

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