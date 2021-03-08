Destaque do Gwangju, Felipe Silva diz: 'Desejo cada vez mais marcar minha passagem por aqui'

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Um dos grandes destaques da última K-League, elite do futebol sul-coreano, o atacante Felipe Silva deve permanecer no Gwangju por mais uma temporada. Maior artilheiro da história do clube da Coreia do Sul, o jogador piauiense foi o grande nome da equipe em 2020 e a levou a uma inédita participação no playoff que conta com os principais times do país. Felipe fala sobre a sua expectativa para a liga que acaba de se iniciar.

- Fiz um ano brilhante e pude ajudar bastante o Gwangju. Agora vou em busca de novos objetivos, bater meus próprios recordes e seguir mostrando do que sou capaz. Há dois anos e meio venho escrevendo meu nome na história do futebol da Coreia do Sul e desejo cada vez mais marcar minha passagem por aqui - afirmou.

Felipe esteve próximo de se transferir durante a recente janela de transferências. Clubes do Japão e do mundo árabe mostraram interesse em contar com o futebol do brasileiro, mas as negociações acabaram não se concretizando. Com 28 anos, Felipe acredita que num futuro breve poderá atuar num outro centro importante da Ásia.