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Destaque do Gwangju, Felipe Silva diz: 'Desejo cada vez mais marcar minha passagem por aqui'

Brasileiro é o maior artilheiro da história do clube sul-coreano e vai seguir na equipe...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 21:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 21:38
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Um dos grandes destaques da última K-League, elite do futebol sul-coreano, o atacante Felipe Silva deve permanecer no Gwangju por mais uma temporada. Maior artilheiro da história do clube da Coreia do Sul, o jogador piauiense foi o grande nome da equipe em 2020 e a levou a uma inédita participação no playoff que conta com os principais times do país. Felipe fala sobre a sua expectativa para a liga que acaba de se iniciar.
- Fiz um ano brilhante e pude ajudar bastante o Gwangju. Agora vou em busca de novos objetivos, bater meus próprios recordes e seguir mostrando do que sou capaz. Há dois anos e meio venho escrevendo meu nome na história do futebol da Coreia do Sul e desejo cada vez mais marcar minha passagem por aqui - afirmou.
Felipe esteve próximo de se transferir durante a recente janela de transferências. Clubes do Japão e do mundo árabe mostraram interesse em contar com o futebol do brasileiro, mas as negociações acabaram não se concretizando. Com 28 anos, Felipe acredita que num futuro breve poderá atuar num outro centro importante da Ásia.
- Algumas situações chegaram perto de se concretizar, mas faltaram alguns detalhes. Não tenho dúvidas de que o melhor irá acontecer no momento certo. O que venho realizando aqui na Coreia está sendo visto por muita gente de todo o continente" finalizou.

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