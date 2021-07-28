Destaque do Grêmio, Léo Fenga fala sobre campanha no Campeonato Brasileiro Sub-20

Crédito: Rodrigo Fatturi

Com 16 pontos em sete rodadas disputadas, o Grêmio ocupa a segunda posição do Campeonato Brasileiro sub-20, estando três atrás do líder São Paulo.

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Com 15 gols marcados, o Imortal tem o melhor ataque do torneio junto com a equipe paulista. Muito desse ótimo desempenho ofensivo se deve ao atacante Léo Fenga, que já soma quatro gols e quatro assistências na competição.

- Esse bom começo de campeonato é fruto de muito trabalho, juntamente com a comissão técnica e com meus companheiros as coisas acontecem naturalmente, estamos nessa pegada desde o começo do ano. - disse o ponta.

Debaixo de muita chuva, o Tricolor Gaúcho empatou com o Internacional na última rodada por 2 a 2. Com uma assistência e um gol marcado, Fenga foi mais uma vez o nome da equipe no confronto.

GRÊMIO DEIXA O Z4? SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO 2021- O campo atrapalhou um pouco, porque choveu muito e não dava para tocar muito a bola. Nosso time tenta sempre trabalhar muito a posse de bola, mas tivemos que utilizar mais bolas longas que o normal. - avaliou.

Com dois gols a menos que Arthur Sales, do Vasco, a promessa gremista também sonha com a artilharia da competição.

- Em primeiro lugar penso sempre na equipe e no título, mas tenho sim vontade de ser artilheiro da competição, sei que a premiação individual acontece de forma natural com os bons resultados do time. - frisou.