Destaque do Grêmio Anápolis celebra estreia do clube em final estadual: 'Nos olhem com respeito'

Crédito: Afonso Cardoso/Grêmio Anápolis

A trajetória de ascensão do Grêmio Anápolis no cenário estadual chega ao seu ponto máximo nesse fim de semana, com a disputa da decisão do Campeonato Goiano, contra o Vila Nova. Em seus 15 anos de história, a equipe fará sua estreia em finais na elite de Goiás, e um de seus destaques, Vitor Braga, já apontou uma "conquista antecipada" do time: respeito.TABELA> Veja classificação e simulador do Goiano-2021 clicando aqui

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Após encerrar a primeira fase da competição na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas do invicto Atlético-GO, coube à pequena equipe de Anápolis a dura tarefa de eliminar o favorito ao título na semifinal. Com direito a uma disputada decisão por pênaltis, encerrada em 12 a 11, o Grêmio carimbou sua passagem para a final.

- Mais do que chegar à decisão com moral, prefiro que nos olhem com respeito e reconhecimento por sermos uma equipe que mostrou ser capaz. Temos totais condições de nos sagrarmos campeões, ainda que saibamos que iremos enfrentar mais uma equipe grande (o Vila Nova) - declarou o volante.Braga foi um dos destaques da equipe no campeonato, disputando 12 dos 14 jogos do Grêmio Anápolis no Goiano, sendo titular em todos e substituído apenas uma vez, no fim de uma das partidas. Agora, o time terá a missão de derrotar uma das forças do estado, o Vila Nova, para entrar de vez no histórico rol dos campeões goianos.

- Se vencermos essa final, tenho certeza que é um sentimento que ficará para sempre. Poder contar para todos que fizemos parte de algo tão importante, como está sendo hoje, não tem explicação - disse Braga, antes de finalizar:

- Mas sabemos que será um jogo muito difícil. Toda a nossa preparação foi baseada em muita concentração. Precisamos aprimorar o que nos fez chegar até a final e corrigir os erros que cometemos. Quanto a minha preparação pessoal, sei que devo estar alerta em sempre ser melhor do que fui nos dias anteriores, para que não somente mantenha essa fase de destaque, mas para continuar correspondendo às expectativas.