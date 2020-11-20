Destaque do Goiânia, Bruno Santos entra no radar e desperta o interesse do Avaí

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O atacante Bruno Santos está no radar do Avaí e pode ser um dos reforços da equipe para o próximo ano. O jogador é um dos destaques do Goiânia, na consistente campanha do time na Série D. Com 24 anos, o jogador se destaca pela versatilidade, podendo atuar em diversas funções no setor ofensivo.

Além de referência no ataque e o trabalho de pivô, também atua como ponta. Foi desta maneira que marcou seus dois gols na Série D, sendo o último na vitória sobre o Aparecidense que encaminhou a classificação do Goiânia.

O jogador evita comentar sobre qualquer tipo de proposta. Bruno Santos reforça que o seu foco neste momento está totalmente em nas metas do Goiânia nesta fase de grupos da Série D.

- Nesse momento o meu foco está totalmente no Goiânia. Nosso objetivo é terminar na liderança do nosso grupo e chegar com força na próxima fase, já que temos essa classificação encaminhada. Estou trabalhando para pensar apenas em jogar o futebol e retribuir a confiança de todos no Goiânia - afirmou, completando: