Destaque do GE Juventus, Vinícius comenta boa fase e classificação para as quartas do Catarinense

Crédito: Divulgação/GE Juventus

A primeira fase do Campeonato Catarinense chegou ao fim na última quarta-feira, definindo os oito classificados para as quartas de finais da competição. O GE Juventus garantiu a vaga no G4 com 18 pontos, atrás apenas da Chapecoense, Brusque e Avaí.TABELA> Veja classificação e simulador do Catarinense-2021 clicando aqui

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Com a vitória sobre o Concórdia por 2 a 1 na última rodada, o moleque travesso já está a cinco rodadas sem saber qual o gosto de uma derrota e chega embalado para a próxima fase da competição. O volante Vinícius Garcia tem sido essencial e importante para as boas atuações da equipe e comenta sobre o assunto.

- Avalio de forma muito positiva. Nosso time vem crescendo e apresentando um bom futebol na competição. Naturalmente que, quando isso acontece, os desempenhos individuais crescem. Minha boa fase reflete a boa fase de todo time.

O próximo desafio do Juventus acontece no domingo, dia 25, contra o Marcílio Dias no estádio Dr. Hercílio Luz, casa do adversário, em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de finais. Por ter classificado na frente o “tricolor do Jaraguá” tem a vantagem de decidir dentro de sua casa.