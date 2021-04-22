Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Destaque do GE Juventus, Vinícius comenta boa fase e classificação para as quartas do Catarinense
futebol

Destaque do GE Juventus, Vinícius comenta boa fase e classificação para as quartas do Catarinense

Volante tem sido essencial e importante para as boas atuações da equipe...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 18:52
Crédito: Divulgação/GE Juventus
A primeira fase do Campeonato Catarinense chegou ao fim na última quarta-feira, definindo os oito classificados para as quartas de finais da competição. O GE Juventus garantiu a vaga no G4 com 18 pontos, atrás apenas da Chapecoense, Brusque e Avaí.TABELA> Veja classificação e simulador do Catarinense-2021 clicando aqui
GALERIA> Confira 30 veteranos que estão disputando a Copa Libertadores 2021
Com a vitória sobre o Concórdia por 2 a 1 na última rodada, o moleque travesso já está a cinco rodadas sem saber qual o gosto de uma derrota e chega embalado para a próxima fase da competição. O volante Vinícius Garcia tem sido essencial e importante para as boas atuações da equipe e comenta sobre o assunto.
- Avalio de forma muito positiva. Nosso time vem crescendo e apresentando um bom futebol na competição. Naturalmente que, quando isso acontece, os desempenhos individuais crescem. Minha boa fase reflete a boa fase de todo time.
O próximo desafio do Juventus acontece no domingo, dia 25, contra o Marcílio Dias no estádio Dr. Hercílio Luz, casa do adversário, em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de finais. Por ter classificado na frente o “tricolor do Jaraguá” tem a vantagem de decidir dentro de sua casa.
- Nosso foco está somente nas quartas. A continuidade no campeonato passa, primeiramente, por esses dois jogos. A nossa expectativa é de um grande jogo, assim como foram as duas partidas que tivemos contra eles esse ano. Manteremos o nosso estilo e buscaremos propor o jogo, como temos feito durante toda a competição – completou o volante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento
Imagem de destaque
Acidente de trabalho: 8 direitos garantidos por lei

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados