Destaque do Gaz Metan, Yuri Matias recebe sondagem de campeão da Champions League

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Considerado um dos principais zagueiros do futebol romeno, Yuri Matias pode estar perto de mudar de ares nos próximos meses. O jogador brasileiro, que soma quatro gols em 13 jogos nesta temporada, recebeu uma sondagem do Steaua Bucareste, o maior vencedor do país, segundo a imprensa local.De acordo com o 'ProSport', o zagueiro brasileiro entrou no radar da equipe do técnico Gigi Becali para a próxima janela europeia. O defensor tem contrato com o Gaz Metan até 30 de junho de 2023.

Na última temporada, Yuri Matias também despertou as atenções do CFR Cluj, heptacampeão romeno, porém não houve um acordo entre as equipes. Cria do América-PE, o jogador brasileiro acumula passagens pelo Académica OAF (POR) e Tractor Club (IRN).