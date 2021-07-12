Destaque do futebol turco, lateral-esquerdo Guilherme Sityá renova com o Konyaspor

Um dos principais nomes do Konyaspor, da Turquia, o lateral-esquerdo Guilherme Sityá renovou seu contrato com o clube turco por mais três temporadas. Após um ano e meio de sua chegada, o brasileiro fala sobre o sentimento de poder atuar por mais alguns anos pela equipe.
Veja a tabela das OlimpíadasNa temporada 2020/21, Sityá foi um dos destaques do sistema defensivo do Konyaspor. O defensor foi titular nos 38 jogos disputados pela equipe turca e balançou as redes uma vez, além de seis assistências.
– A sensação é a mesma da primeira vez que eu cheguei em Konya e junto com o sentimento que o meu trabalho foi bem feito durante esse ano e meio que eu estive aqui – afirmou Guilherme Sityá.
Em pré-temporada com o Konyaspor, o defensor fala sobre a expectativa de conseguir brigar pelas primeiras posições no Campeonato Turco e revela como tem sido a preparação nesse período de treinamento.
– Sempre falei aqui que o Konyaspor merece um lugar mais alto na tabela e espero que essa temporada a gente consiga brigar por algo maior e claro que se eu conseguir manter a mesma regularidade da temporada passada eu ficaria muito feliz também.
– Começamos mais cedo que a maioria das outras equipes aqui, isso já mostra que a comissão técnica planejou bem a nossa pré-temporada, estamos trabalhando bem forte para conseguirmos manter o mesmo ritmo durante toda a temporada. Com a chegada de alguns jogadores novos eu estou bem esperançoso para esse ano, como eu disse antes, essa temporada vamos buscar algo mais para cima da tabela – concluiu.