Destaque do Frontale no Campeonato Japonês, Leandro Damião é líder do time em participação de gols

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O atacante Leandro Damião se destaca cada vez mais no Japão. Em solo asiático, o artilheiro, nesta temporada, balançou as redes por 9 vezes e deu três assistências na J. League, dando a ele a liderança do time em atuação nos gols, com 12 participações. É o terceiro gol dele consecutivo na competição japonesa, onde marcou contra Vissel Kobe, Sanfrecce Hiroshima e Urawa Diamonds. Em finalizações por jogo, ele é o vice-líder do Kawasaki Frontale, com 2.0, segundo o Sofascore.

Na Copa da Liga Japonesa, Damião atuou em três jogos e marcou um gol. No total nesse ano, o atleta jogou 21 partidas e balançou as redes em 10 oportunidades. No Japão desde o ano passado, ele atuou em 59 jogos, anotou 24 tentos e deu 8 assistências.

- Muito feliz em saber de que estou ajudando a equipe a conquistar os pontos efuturamente alcançar o objetivo que é o título. Ainda precisamos melhorar em algumas coisas, mas estamos trabalhando isso no dia a dia. O elenco está focado para atingir nossos alvos – explica Damião.

Com a camisa do Internacional de Porto Alegre, o artilheiro ultrapassou a marca dos 100 gols. Ao lado de Adãozinho, lendário atacante do Rolo Compressor, Leandro Damião é o 10º maior artilheiro da história colorada. Damião tem 11 gols em 19 jogos pelo Inter na Taça Libertadores, sendo o jogador que mais balançou as redes no time, à frente de Sóbis e Guerrero.

Em toda sua carreira, ele teve passagens por grandes clubes como Flamengo, Santos, Betis e Cruzeiro. Além disso, acumula títulos expressivos como Libertadores, Recopa Sul-Americana, Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca, Super Copa do Japão e Copa da Liga Japonesa.

Damião idolatrado no Japão