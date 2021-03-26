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futebol

Destaque do Fortaleza, goleiro de 16 anos desperta interesse do São Paulo

Com 16 anos recém-completados, o jovem também atraiu os rivais Ceará e Floresta...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 18:35
Crédito: Reprodução/Instagram
O jovem goleiro do Fortaleza, Raí Lima, de 16 anos, vem chamando a atenção. Destaque da equipe na Copa Seromo Sub-15, foi eleito o melhor da posição, além de ser campeão. Assim, o jogador passou a ser monitorado pelo rival Ceará, além de despertar a atenção do São Paulo. Embora não tenha disputado o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil na categoria Sub-17, Raí jogou a competição estadual, na qual foi destaque e, novamente, foi campeão com a camisa do Tricolor. Aos 15 anos, o atleta foi titular e destaque pelo Sub-17.
- O Raí é um goleiro jovem, mas de grande estatura para a idade (1,85 m), o que faz com que ele seja observado com mais atenção. Tivemos alguns contatos com pessoas ligadas ao Ceará e ao São Paulo, mas é cedo para definir ainda qual será o caminho que iremos tomar - afirmou o empresário do jovem, Alê Vicente.
Na conquista da Copa Seromo, Raí foi o único atleta do Fortaleza que recebeu um prêmio individual pela sua performance ao longo da competição. O clube foi campeão de maneira invicta, com sete vitórias, um empate. Nos oito jogos, a equipe sofreu apenas quatro gols.
- Com certeza essa competição foi um dos momentos mais importantes da minha ainda curta carreira. Pude ser premiado individualmente, mas, mais importante, ajudar o Fortaleza a ser campeão. Minha expectativa é que 2021 seja um ano de mais conquistas, tenho muita confiança no que ainda posso fazer - completou o jovem Raí.O São Paulo tem dado atenção às categorias de base, sendo campeão da Copa do Brasil Sub-17 em janeiro. Nesta sexta-feira (26), inclusive, o elenco desta categoria participou do treino com os profissionais, no CT da Barra Funda.

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