Destaque do Fortaleza, goleiro de 16 anos desperta interesse do São Paulo

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O jovem goleiro do Fortaleza, Raí Lima, de 16 anos, vem chamando a atenção. Destaque da equipe na Copa Seromo Sub-15, foi eleito o melhor da posição, além de ser campeão. Assim, o jogador passou a ser monitorado pelo rival Ceará, além de despertar a atenção do São Paulo. Embora não tenha disputado o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil na categoria Sub-17, Raí jogou a competição estadual, na qual foi destaque e, novamente, foi campeão com a camisa do Tricolor. Aos 15 anos, o atleta foi titular e destaque pelo Sub-17.

- O Raí é um goleiro jovem, mas de grande estatura para a idade (1,85 m), o que faz com que ele seja observado com mais atenção. Tivemos alguns contatos com pessoas ligadas ao Ceará e ao São Paulo, mas é cedo para definir ainda qual será o caminho que iremos tomar - afirmou o empresário do jovem, Alê Vicente.

Na conquista da Copa Seromo, Raí foi o único atleta do Fortaleza que recebeu um prêmio individual pela sua performance ao longo da competição. O clube foi campeão de maneira invicta, com sete vitórias, um empate. Nos oito jogos, a equipe sofreu apenas quatro gols.