Destaque do Confiança, Willians Santana quer sequência positiva da equipe na temporada

Crédito: Divulgação / Confiança

Em alta vestindo a camisa do Confiança, o meia-atacante Willians Santana espera a equipe sergipana ligada para evoluir mais na reta final da temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer uma boa sequência em 2021, na Pré-Copa do Nordeste e na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.Veja polêmicas envolvendo Mauro Icardi e Wanda Nara

- Queremos manter a intensidade máxima até o fim da temporada para terminarmos bem 2021. O grupo é bom, empenhado e sabe que pode encerrar o ano com bons resultados. Esse é o objetivo de todos aqui - disse.

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Segundo Santana, sua fase tem sido muito positiva no clube.