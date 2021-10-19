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Destaque do Confiança, Willians Santana quer sequência positiva da equipe na temporada

Meia-atacante vive bom momento no Dragão do Bairro...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 18:46

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 18:46

Crédito: Divulgação / Confiança
Em alta vestindo a camisa do Confiança, o meia-atacante Willians Santana espera a equipe sergipana ligada para evoluir mais na reta final da temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer uma boa sequência em 2021, na Pré-Copa do Nordeste e na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.Veja polêmicas envolvendo Mauro Icardi e Wanda Nara
- Queremos manter a intensidade máxima até o fim da temporada para terminarmos bem 2021. O grupo é bom, empenhado e sabe que pode encerrar o ano com bons resultados. Esse é o objetivo de todos aqui - disse.
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Segundo Santana, sua fase tem sido muito positiva no clube.
- Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo esse ano. Individualmente, foi uma temporada de alto nível para mim e estou feliz por isso - concluiu.

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