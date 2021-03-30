Destaque do Confiança, Willians Santana foca em evolução da equipe na temporada

Crédito: Confiança vive situação delicada no Campeonato Sergipano (Divulgação / Confiança

Destaque do Confiança, o meia-atacante Willians Santana falou sobre o desejo da equipe em melhorar seu rendimento em campo nesta sequência da temporada. De acordo com o jogador, a meta é crescer de produção em 2021.

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- O grupo vem trabalhando muito para melhorar seu rendimento em campo nesta sequência da temporada. O elenco tem se dedicado muito para crescer de produção e para fazer bons jogos nas próximas semanas - disse.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DA COPA DO NORDESTESegundo Santana, seu desejo é fazer história no Confiança.