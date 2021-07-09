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futebol

Destaque do Ceará, Richard é o goleiro que menos sofreu gols no Brasileirão

Arqueiro do Vozão sofreu apenas quatro tentos nas seis partidas que disputou na competição nacional...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 16:13

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 16:13
Crédito: Jogador tem 59 partidas realizadas pelo clube (Divulgação/Assessoria de Imprensa
O goleiro Richard do Ceará é um dos melhores na sua posição no Brasil atualmente, afirmação essa que tem influência direta no que se refere as estatísticas que o arqueiro acumula na atual edição do Campeonato Brasileiro.>Como chega a classificação do Brasileirão na sua 10ª RodadaIsso porque Richard é o goleiro que menos sofreu gols na atual edição da Série A. Nos seis jogos que disputou, sofreu apenas quatro gols, média de 0,6 gol sofrido por partida, estando na frente de outros nomes como Jailson, do Palmeiras, e Cássio, do Corinthians.
Vale ressaltar que, nas seis partidas em questão, ele passou quatro compromissos sem ser vazado, dando uma colaboração importante para que o Vozão emendasse a sequência recente de cinco partidas sem ser derrota.
No empate da última rodada por 0 a 0 contra o Fluminense, em São Januário, o goleiro foi fundamental para o time cearense conseguir o ponto fora de casa com uma atuação destacada diante das 16 finalizações obtidas pelo adversário sendo que cinco delas foram em direção a sua meta.

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