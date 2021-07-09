Destaque do Ceará, Richard é o goleiro que menos sofreu gols no Brasileirão

Crédito: Jogador tem 59 partidas realizadas pelo clube (Divulgação/Assessoria de Imprensa

O goleiro Richard do Ceará é um dos melhores na sua posição no Brasil atualmente, afirmação essa que tem influência direta no que se refere as estatísticas que o arqueiro acumula na atual edição do Campeonato Brasileiro.>Como chega a classificação do Brasileirão na sua 10ª RodadaIsso porque Richard é o goleiro que menos sofreu gols na atual edição da Série A. Nos seis jogos que disputou, sofreu apenas quatro gols, média de 0,6 gol sofrido por partida, estando na frente de outros nomes como Jailson, do Palmeiras, e Cássio, do Corinthians.

Vale ressaltar que, nas seis partidas em questão, ele passou quatro compromissos sem ser vazado, dando uma colaboração importante para que o Vozão emendasse a sequência recente de cinco partidas sem ser derrota.