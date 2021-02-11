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Destaque do Ceará, Richard comemora boa fase no pelo Vozão

O goleiro foi um dos destaques do alvinegro cearense no empate contra o São Paulo com oito defesas...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 14:47

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 14:47

Crédito: Raul Baretta
O Ceará conquistou um importante empate diante do São Paulo, no Morumbi, na última quarta-feira e a atuação do goleiro Richard foi preponderante para o Vozão somar mais um ponto na tabela de classificação. Com oito defesas durante toda a partida, o goleiro se destacou e chamou atenção pela segurança que passou durante toda partida. + Quem será o campeão do Campeonato Brasileiro? Veja a tabela e simule- Fico muito feliz com o momento que estou vivendo no Ceará. Trabalhei muito por isto. Me sinto confiante e realizado em poder contribuir desta forma com a equipe. - afirmou.Xodó da torcida, o goleiro foi muito festejado nas redes sociais e recebeu diversas mensagens de apoio após a partida contra o São Paulo.
- Sabemos que foi um ponto muito importante para nós. Foi um adversário difícil, conseguimos um empate e mesmo assim a torcida reconheceu nossa luta. Fico muito feliz com essa resposta do torcedor e isso me dá certeza que estou no caminho certo.Apesar da boa fase, o goleiro sabe que precisa manter o foco diário nos treinamentos para continuar ajudando o Ceará na Série A.
- É bom viver esse momento, trabalhar forte todos os dias para continuar evoluindo mais. Isso não seria possível sem o staff do Ceará e claro o apoio dos meus colegas. O mais importante é o Ceará alcançar os objetivos traçados para a temporada.

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