Destaque do Ceará, Richard comemora boa fase no pelo Vozão

O Ceará conquistou um importante empate diante do São Paulo, no Morumbi, na última quarta-feira e a atuação do goleiro Richard foi preponderante para o Vozão somar mais um ponto na tabela de classificação. Com oito defesas durante toda a partida, o goleiro se destacou e chamou atenção pela segurança que passou durante toda partida. + Quem será o campeão do Campeonato Brasileiro? Veja a tabela e simule- Fico muito feliz com o momento que estou vivendo no Ceará. Trabalhei muito por isto. Me sinto confiante e realizado em poder contribuir desta forma com a equipe. - afirmou.Xodó da torcida, o goleiro foi muito festejado nas redes sociais e recebeu diversas mensagens de apoio após a partida contra o São Paulo.