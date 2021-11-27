Destaque do Ceará, Messias exalta marca pessoal na carreira

Sendo um dos xerifes do sistema defensivo do Ceará, Messias celebrará, neste domingo (28), seis anos desde que fez sua estreia como profissional.Atuando pela primeira vez diante do Botafogo, no dia 28 de novembro de 2015, defendendo o América-MG na ocasião, o craque chegou a ser titular na partida pela Série B do Brasileiro, que acabou ficando no 0 a 0. Relembrando sobre sua trajetória, fez questão de agradecer o apoio de todas as pessoas que lhe incentivaram.