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futebol

Destaque do Ceará, Messias exalta marca pessoal na carreira

Jogador completará neste domingo (28), seis anos como profissional...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2021 às 15:00

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 15:00

Sendo um dos xerifes do sistema defensivo do Ceará, Messias celebrará, neste domingo (28), seis anos desde que fez sua estreia como profissional.Atuando pela primeira vez diante do Botafogo, no dia 28 de novembro de 2015, defendendo o América-MG na ocasião, o craque chegou a ser titular na partida pela Série B do Brasileiro, que acabou ficando no 0 a 0. Relembrando sobre sua trajetória, fez questão de agradecer o apoio de todas as pessoas que lhe incentivaram.
"Fico muito feliz em relembrar e reviver esse momento em minha trajetória. Trago a memória tudo que passei para chegar até aqui, as lutas, as dores, as vitórias, as derrotas, e isso nos faz valorizar ainda mais nossa caminhada e sempre agradecer a Deus pelas portas abertas e a pessoas que nos incentivaram e ajudaram de alguma maneira", declarou.
Atualmente Messias tem 45 partidas disputadas pelo Vozão, onde marcou em duas oportunidades.
Crédito: (Créditos:FelipeSantos/CearáSC

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