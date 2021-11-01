Destaque do CD Rongcheng, Rômulo quer boa sequência no clube chinês

O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, destaque do CD Rongcheng, da China, falou sobre a expectativa para os próximos jogos no clube. Segundo o atleta, a meta é crescer com a agremiação.- Esse início na China tem sido muito especial para mim. Não imaginei que minha adaptação seria tão rápida. Tenho trabalhado muito para continuar melhorando no dia a dia e ajudando o grupo dentro de campo - afirmou.
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Ainda de acordo com o atleta, o elenco tem tudo para evoluir na temporada.
- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir na temporada. O grupo está muito focado e motivado para fazer uma boa sequência esse ano.