Destaque do CD Rongcheng, Rômulo quer boa sequência no clube chinês

O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, destaque do CD Rongcheng, da China, falou sobre a expectativa para os próximos jogos no clube. Segundo o atleta, a meta é crescer com a agremiação.- Esse início na China tem sido muito especial para mim. Não imaginei que minha adaptação seria tão rápida. Tenho trabalhado muito para continuar melhorando no dia a dia e ajudando o grupo dentro de campo - afirmou.