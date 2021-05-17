Destaque do Brasiliense na criação de jogadas, Carlos Eduardo fala em seguir crescendo no clube

Um dos principais destaques do Brasiliense, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG, 'maestro' da equipe que conquistou o estadual em 2021, falou sobre o ótimo momento que vive no clube. Para ele, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.- Estou passando por uma fase muito especial no clube e agradeço a todos por isso. O título estadual foi um presente para todos, que vai motivar para a sequência da temporada. Vou continuar trabalhando muito para crescer com a camisa do clube este ano - disse o meia que vem se destacando pelo Jacaré.