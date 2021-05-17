Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Destaque do Brasiliense na criação de jogadas, Carlos Eduardo fala em seguir crescendo no clube
futebol

Destaque do Brasiliense na criação de jogadas, Carlos Eduardo fala em seguir crescendo no clube

"Maestro" da equipe, meia acumula ótimos jogos com o Jacaré...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 17:05
Crédito: Divulgação / Brasiliense
Um dos principais destaques do Brasiliense, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG, 'maestro' da equipe que conquistou o estadual em 2021, falou sobre o ótimo momento que vive no clube. Para ele, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.- Estou passando por uma fase muito especial no clube e agradeço a todos por isso. O título estadual foi um presente para todos, que vai motivar para a sequência da temporada. Vou continuar trabalhando muito para crescer com a camisa do clube este ano - disse o meia que vem se destacando pelo Jacaré.
Ainda para o jogador, o grupo tem tudo para evoluir em 2021 e seguir em busca de títulos para fechar a temporada com chave de ouro.- Estamos trabalhando muito para que a equipe evolua e melhore seus números em 2021. Vamos nos dedicar ao máximo por isso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados