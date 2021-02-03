Destaque do Braga, Fransérgio ajuda equipe a se manter nas primeiras posições do Português

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O Braga ocupa atualmente a terceira colocação do campeonato nacional e apesar da distância de nove pontos pro líder Sporting, faz boa temporada. A equipe vem de duas vitórias na competição, a mais recente contra o Moreirense, por 4 a 0.

Veja a tabela do PortuguêsFransérgio marcou um dos gols na goleada por 4 a 0 contra o Moreirense e é um dos grandes responsáveis pelo bom desempenho do time. O atleta falou sobre o momento.

- A temporada está sendo excelente. Está ocorrendo bem, a próxima rodada, de quinta-feira, é a última do primeiro turno, depois começa o segundo. O Braga tem a possibilidade de chegar mais alto possível essa época - disse

O meia de 30 anos chegou ao clube na temporada 2017/18 e foi conquistando o seu espaço até se tornar capitão e um dos atletas com grande identificação. Hoje, o jogador é um dos principais atletas do elenco, tendo disputado até aqui 14 dos 16 jogos da equipe no Campeonato Português. Além disso, atuou também pelas outras 3 competições disputadas pelo clube na temporada: Europa League, Taça de Portugal e Taça da Liga. Fransérgio falou também sobre o processo de adaptação na equipe.

- A adaptação aqui no clube foi muito boa, eu vinha do Marítimo. Acabei vindo para o Sporting Clube de Braga, já estava no campeonato e não tive dificuldade. Encontrei um grupo muito receptivo. Fico feliz pela adaptação, hoje já vou por quarto ano em Braga e estou adaptado. Fico feliz pela confiança do presidente e do treinador, de todos os treinadores que já passaram, inclusive do Abel Ferreira, campeão da Libertadores com o Palmeiras. É muito gratificante poder fazer parte desse clube - finalizou