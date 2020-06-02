Destaque do Benfica, Carlos Vinícius celebra volta do futebol em Portugal

A Liga de Portugal voltará a ser disputada após quase três meses paralisada por conta da COVID-19. O Benfica, segundo colocado na competição, terá o Tondela pela frente nesta quinta-feira, às 15h15 (horário de Brasília).
As Águias contam com um dos principais nomes desta temporada europeia: o brasileiro Carlos Vinícius. O atacante é o artilheiro da Liga com 15 gols, além de ter dado cinco assistências em 22 jogos, sendo titular em 14 partidas, o que o faz ter uma média de 0,90 participação em gol por jogo. O jogador comemorou a volta e mostrou estar confiante para seguir em alto nível.
- Fico feliz que poderemos voltar a vestir a camisa do Benfica, entrar em campo para defender o clube. Já estava com saudade. Claro que os torcedores farão muita falta, mas entendemos o momento e sabemos que de casa eles estarão torcendo e passando ótimas energias para todos nós - disse antes de completar:
- Estamos preparados para o reinício da Liga. Todo o time está confiante. Trabalhamos forte neste retorno e esperamos fazer o nosso melhor para buscarmos o nosso objetivo na competição - concluiu.
Na atual temporada Carlos Vinícius vem despontando em Portugal mais uma vez. São 36 jogos, 20 gols e 12 assistências, resultando em uma média de 0,88 participação em gol por jogo. Os tentos ainda mostram a importância do brasileiro dentro da área para a sua equipe, já que todos foram marcados nessa divisão do campo.
O Benfica é o atual vice-líder da Liga NOS com 59 pontos, um atrás do líder Porto, restando ainda dez rodadas para o término do campeonato.E MAIS:Van Dijk conta passagem em que esteve com medo de morrerReal Madrid mira contratação de jovem promessa do PSGTer Stegen garante permanência no Barcelona na próxima temporadaClubes tentam flexibilizar regras para volta da Liga dos CampeõesBarcelona teve sete casos positivos no plantel para o novo coronavírus E MAIS: