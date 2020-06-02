Destaque do Benfica, Carlos Vinícius celebra volta do futebol em Portugal

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A Liga de Portugal voltará a ser disputada após quase três meses paralisada por conta da COVID-19. O Benfica, segundo colocado na competição, terá o Tondela pela frente nesta quinta-feira, às 15h15 (horário de Brasília).

As Águias contam com um dos principais nomes desta temporada europeia: o brasileiro Carlos Vinícius. O atacante é o artilheiro da Liga com 15 gols, além de ter dado cinco assistências em 22 jogos, sendo titular em 14 partidas, o que o faz ter uma média de 0,90 participação em gol por jogo. O jogador comemorou a volta e mostrou estar confiante para seguir em alto nível.

- Fico feliz que poderemos voltar a vestir a camisa do Benfica, entrar em campo para defender o clube. Já estava com saudade. Claro que os torcedores farão muita falta, mas entendemos o momento e sabemos que de casa eles estarão torcendo e passando ótimas energias para todos nós - disse antes de completar:

- Estamos preparados para o reinício da Liga. Todo o time está confiante. Trabalhamos forte neste retorno e esperamos fazer o nosso melhor para buscarmos o nosso objetivo na competição - concluiu.

Na atual temporada Carlos Vinícius vem despontando em Portugal mais uma vez. São 36 jogos, 20 gols e 12 assistências, resultando em uma média de 0,88 participação em gol por jogo. Os tentos ainda mostram a importância do brasileiro dentro da área para a sua equipe, já que todos foram marcados nessa divisão do campo.