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Destaque do Atlético-MG no duelo com o Santos, Savarino teve comparativo com Dudu antes de chegar ao Brasil

Trabalho desenvolvido pelo então diretor executivo Rui Costa foi feito em conjunto com departamento de análise e desempenho do Galo avaliaram o potencial do atacante...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:35

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 16:35
Crédito: Divulgação/Atlético-MG
O venezuelano Savarino foi um dos destaques do Galo na vitória de 2x0 sobre o Santos na noite desta terça-feira, 26 de janeiro, e ao longo da temporada, tornou-se um dos principais atletas do elenco atleticano. Convocado regularmente para a seleção venezuelana, o meia-atacante de apenas 23 anos foi uma indicação do também técnico venezuelano Rafael Dudamel no começo de 2020, mas quem teve o trabalho de fazer toda a avaliação e trazê-lo foi o então diretor executivo do Galo na época, Rui Costa. Na ocasião, ele assistiu diversas partidas entre clubes e seleção, e a partir daí enxergou as características dele extremamente parecidas com as de Dudu. Imediatamente, decidiu compartilhar a decisão com outros departamentos do clube e pediu um comparativo estatístico com o ex-atacante do Palmeiras. -Quando o Dudamel indicou o Savarino, sabia que teria que criar um sistema de convencimento junto à presidência e eventuais parceiros que pretendiam fazer investimentos no clube. Após a indicação do treinador, que eu gostei bastante, peguei os dados do jogador, vídeos, scout, e para que não fosse uma opinião só minha, solicitei que meu departamento de análise e desempenho fizesse um comparativo de métricas entre o Savarino e o Dudu. E o por que disso? Porque ao vê-lo jogar, vi nele as mesmas características do Dudu- conta Rui Costa. Apesar de ser promissor e já destaque nas divisões de base da Venezuela, Savarino custava 2 milhões de dólares e não estava num grande centro da Europa ou América do Sul, mas sim atuando pelo Real Salt Lake, na MSL norte-americana - o que causava certa desconfiança entre algumas pessoas. -Teve todo um trabalho em volta da vinda dele, profissional, estabelecido e desenvolvido dentro de projeto e princípios criados pelo meu trabalho de executivo no Atlético, que já havia sido realizado em outros clubes por onde passei- destaca o ex- dirigente atleticano. Uma situação em comum marca a comparação entre os dois jogadores: foi o próprio Rui Costa quem repatriou Dudu para o Grêmio em 2014, quando ele era executivo do clube gaúcho e o camisa 7 estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia. -Tínhamos o nome dele em nossas observações, juntamente com vários atletas brasileiros que estavam no exterior, e, quando o Enderson Moreira citou o Dudu, já tínhamos amplo conhecimento das suas características e trajetória profissional. Naquela época, não tínhamos ninguém no Brasil com a característica dele. E em determinado momento da assinatura do contrato com o Grêmio, depois de termos conversado bastante, percebi que ele estava muito focado em ser protagonista no futebol brasileiro, o que se confirmaria , tanto no Grêmio como no Palmeiras- relembra Rui Costa.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Após solicitar o trabalho de comparação entre Savarino e Dudu junto ao departamento de análise e desempenho, Rui Costa, a presidência e os investidores do clube não tiveram mais dúvida sobre a contratação do jovem venezuelano. -Quando eu faço esse desafio para os profissionais da minha área de desempenho, eles confirmam aquilo que eu já tinha percebido, ou seja, que o Savarino tinha características semelhantes as do Dudu, inclusive numericamente, do ponto de vista métrico e estatístico-conclui. Pela seleções de base da Venezuela, Savarino disputou a edição de 2014 dos Jogos Centro-Americanos e do Caribe e o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2015. Fez sua estreia pela seleção principal em 4 de junho de 2017, em um amistoso contra os Estados Unidos, e foi convocado para a disputa da Copa América de 2019.
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