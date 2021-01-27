Destaque do Atlético-MG no duelo com o Santos, Savarino teve comparativo com Dudu antes de chegar ao Brasil

O venezuelano Savarino foi um dos destaques do Galo na vitória de 2x0 sobre o Santos na noite desta terça-feira, 26 de janeiro, e ao longo da temporada, tornou-se um dos principais atletas do elenco atleticano. Convocado regularmente para a seleção venezuelana, o meia-atacante de apenas 23 anos foi uma indicação do também técnico venezuelano Rafael Dudamel no começo de 2020, mas quem teve o trabalho de fazer toda a avaliação e trazê-lo foi o então diretor executivo do Galo na época, Rui Costa. Na ocasião, ele assistiu diversas partidas entre clubes e seleção, e a partir daí enxergou as características dele extremamente parecidas com as de Dudu. Imediatamente, decidiu compartilhar a decisão com outros departamentos do clube e pediu um comparativo estatístico com o ex-atacante do Palmeiras. -Quando o Dudamel indicou o Savarino, sabia que teria que criar um sistema de convencimento junto à presidência e eventuais parceiros que pretendiam fazer investimentos no clube. Após a indicação do treinador, que eu gostei bastante, peguei os dados do jogador, vídeos, scout, e para que não fosse uma opinião só minha, solicitei que meu departamento de análise e desempenho fizesse um comparativo de métricas entre o Savarino e o Dudu. E o por que disso? Porque ao vê-lo jogar, vi nele as mesmas características do Dudu- conta Rui Costa. Apesar de ser promissor e já destaque nas divisões de base da Venezuela, Savarino custava 2 milhões de dólares e não estava num grande centro da Europa ou América do Sul, mas sim atuando pelo Real Salt Lake, na MSL norte-americana - o que causava certa desconfiança entre algumas pessoas. -Teve todo um trabalho em volta da vinda dele, profissional, estabelecido e desenvolvido dentro de projeto e princípios criados pelo meu trabalho de executivo no Atlético, que já havia sido realizado em outros clubes por onde passei- destaca o ex- dirigente atleticano. Uma situação em comum marca a comparação entre os dois jogadores: foi o próprio Rui Costa quem repatriou Dudu para o Grêmio em 2014, quando ele era executivo do clube gaúcho e o camisa 7 estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia. -Tínhamos o nome dele em nossas observações, juntamente com vários atletas brasileiros que estavam no exterior, e, quando o Enderson Moreira citou o Dudu, já tínhamos amplo conhecimento das suas características e trajetória profissional. Naquela época, não tínhamos ninguém no Brasil com a característica dele. E em determinado momento da assinatura do contrato com o Grêmio, depois de termos conversado bastante, percebi que ele estava muito focado em ser protagonista no futebol brasileiro, o que se confirmaria , tanto no Grêmio como no Palmeiras- relembra Rui Costa.