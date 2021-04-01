Destaque do Al Duhail, Dudu é eleito o melhor jogador da Liga do Catar dos meses de fevereiro e março

Crédito: Divulgação/Al Duhail

Super à vontade com a camisa do Al Duhail e encantando os torcedores asiáticos com grandes atuações, recheadas de gols e assistências, o meia-atacante Dudu foi eleito o melhor jogador da Liga do Catar dos meses de fevereiro e março, pela entidade oficial, que organiza a competição nacional.

Dudu marcou um gol, deu três assistências e teve papel fundamental nas quatro vitórias em quatro jogos realizados pelo Al Duhail, nesse período, pelo Campeonato Catari. Tais resultados, inclusive, ajudaram a equipe a se firmar na vice-liderança, com 40 pontos, seis à frente do Al Rayyan, terceiro colocado, e atrás apenas do Al-Sadd, que soma 51.Satisfeito com a nomeação, o ex-palmeirense comemorou o bom momento. - Fico feliz de ver o meu esforço sendo reconhecido. Só tenho que agradecer pela estrutura e confiança que o clube nos oferece e comigo o tratamento foi o melhor possível desde quando eu cheguei aqui. Estou muito contente, me sentindo bem e é sempre bom poder ajudar. Espero, junto com os meus companheiros, seguir evoluindo para que possamos alcançar nossos objetivos - afirmou.

Levando-se em consideração os números totais pela Liga do Catar, Dudu é o principal garçom do torneio, com 11 assistências. Além disso, ele já soma 11 gols, fato que o coloca em terceiro lugar no ranking de artilheiros do torneio. Ao todo, são 22 participações diretas em 19 partidas, uma média superior a uma por duelo (1,15).

Dudu chegou ao Catar em julho de 2020 por empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra em definitivo ao término desse período. Desde então, já marcou 12 gols e deu 17 assistência em 32 jogos oficiais.