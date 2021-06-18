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Destaque do Água Santa, Renato assina por um ano com clube português

Após não acertar empréstimo com o Palmeiras, jogador que se destacou no Água Santa assinou com o Portimonense...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 15:25

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 15:25

Crédito: Divulgação / Água Santa
O bom desempenho de Renato Júnior, atacante de 19 anos, no Paulistão Série A-2 pelo Água Santa rendeu uma transferência por empréstimo ao Portimonense, de Portugal. O acordo é por um ano, com opção de compra no final do vínculo.
Veja a tabela da EurocopaAutor de quatro gols no torneio paulista, Renato chegou a receber também uma proposta por empréstimo do Palmeiras, mas as conversas não evoluíram. Renato ajudou o Água Santa a retornar à elite paulista. O atleta agradeceu ao clube e valorizou os ensinamentos do treinador Sérgio Guedes.
- A formação que o Água Santa proporcionou foi muito importante, vivi bons momentos e agora terei mais um desafio na minha carreira. Sou muito grato a todos, principalmente ao Sérgio Guedes e toda comissão técnica, que confiaram no meu potencial e me proporcionaram a oportunidade de vestir a camisa do Água Santa - falou Renato.
A negociação foi conduzida pelos empresários Clóvis Henrique e Erick Machado, da Olé Sport. Renato viajará a Portugal na próxima semana para realizar exames médicos e assinar com o Portimonense.

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