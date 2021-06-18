Destaque do Água Santa, Renato assina por um ano com clube português

Crédito: Divulgação / Água Santa

O bom desempenho de Renato Júnior, atacante de 19 anos, no Paulistão Série A-2 pelo Água Santa rendeu uma transferência por empréstimo ao Portimonense, de Portugal. O acordo é por um ano, com opção de compra no final do vínculo.

Veja a tabela da EurocopaAutor de quatro gols no torneio paulista, Renato chegou a receber também uma proposta por empréstimo do Palmeiras, mas as conversas não evoluíram. Renato ajudou o Água Santa a retornar à elite paulista. O atleta agradeceu ao clube e valorizou os ensinamentos do treinador Sérgio Guedes.

- A formação que o Água Santa proporcionou foi muito importante, vivi bons momentos e agora terei mais um desafio na minha carreira. Sou muito grato a todos, principalmente ao Sérgio Guedes e toda comissão técnica, que confiaram no meu potencial e me proporcionaram a oportunidade de vestir a camisa do Água Santa - falou Renato.