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futebol

Destaque do AEL Limassol, Danilo fala sobre ótima fase no clube

Meia brasileiro é a principal nome da equipe
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LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 11:42

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 11:42

Crédito: Danilo acredita em boa reta final de temporada com o AEL Limassol, do Chipre (AEL Limassol
Principal nomes do AEL Limassol neste ano e em grande fase no clube, o meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, destacou o ótimo momento no Chipre. Segundo o jogador, a meta é continuar melhorando seu desempenho em campo com a camisa do clube.- Desde a minha chegada ao Chipre as coisas estão acontecendo como planejei. Venho me dedicado ao máximo para continuar crescendo de produção e melhorando meu desempenho em campo com a camisa do clube - disse.
Segundo Danilo, o elenco tem tudo para terminar a temporada com vitórias.
- O elenco vem trabalhando muito para terminar o ano com vitórias e boas atuações. Vamos continuar mantendo um ritmo forte para que isso seja possível.

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