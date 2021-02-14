Destaque do AEL Limassol, Danilo fala sobre ótima fase no clube

Principal nomes do AEL Limassol neste ano e em grande fase no clube, o meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, destacou o ótimo momento no Chipre. Segundo o jogador, a meta é continuar melhorando seu desempenho em campo com a camisa do clube.- Desde a minha chegada ao Chipre as coisas estão acontecendo como planejei. Venho me dedicado ao máximo para continuar crescendo de produção e melhorando meu desempenho em campo com a camisa do clube - disse.