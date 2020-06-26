Destaque, Davi Lopes não renova com Tubarão e está livre no mercado

Crédito: Divulgação/Tubarão

O planejamento para retorno dos estaduais pelo Brasil tem aquecido o mercado de transferências. Com a possibilidade da volta dos jogos cada vez mais próxima, diversos clubes se movimentam para reforçar seus elencos, e jogadores que se destacaram no primeiro semestre do ano passam a ser sondados com mais frequência.

É o caso do volante Davi Lopes, de 27 anos, que não chegou a um acordo de renovação com o Tubarão e está livre de contrato. Davi foi o principal destaque da equipe no Catarinense sendo, inclusive, eleito para a seleção do campeonato pela federação local, mesmo em má campanha da equipe.

Com propostas em mãos, o volante, que já havia sido sondado por grandes equipes do Estado antes da paralisação por conta da pandemia, acredita que as perspectivas de acerto para os próximos dias são altas. Apesar disso, procura se manter afastado de qualquer negociação.

- Esse tipo de assunto sempre foi conduzido por meus empresários. Deixo tudo nas mãos dele. Fui feliz no Tubarão e pude desenvolver um bom trabalho. Agora, a meta é acertar com um novo clube em que eu possa contribuir profissionalmente e manter a boa sequência de jogos que venho tendo desde o ano passado - afirmou.

O jogador comentou sobre o seu estilo de jogo. Cobrador oficial de bolas paradas da equipe catarinense, ele se destaca pela visão de jogo.