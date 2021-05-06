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Destaque das quartas de final, Edson Cárius elogia boa fase que o elenco do Remo vive em 2021

Decisivo para colocar a equipe paraense nas semifinais, o atacante destacou a força dos companheiros dentro de campo e a ambição pelo título estadual...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 19:12

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 19:12
Crédito: Samara Miranda/Ascom Remo
O Remo confirmou o favoritismo e avançou para a semifinal do Campeonato Paraens após vencer os dois jogos contra o Águia de Marabá por 3 a 1 e 1 a 0, respectivamente. O atacante Edson Cariús foi o grande destaque do Remo nas duas partidas marcando um dos gols na primeira vitória e foi o autor do tento solitário no segundo jogo. O atacante comemorou os gols e destacou a força do elenco Remista.- Estou muito feliz em poder ajudar o Remo a sair com essa classificação. Feliz pelos dois gols nesses jogos, ressaltando sempre o nosso coletivo que é muito forte. Temos trabalhado muito e esse é o fruto do nosso trabalho - comentou.
Na semifinal, o Remo irá enfrentar uma tradicional equipe do futebol Paraense, a Tuna Luso. Edson Cariús afirma que espera que o Remo consiga a vaga na final, mas ressalta que o Remo tem um grande respeito pelo adversário.- A expectativa é a melhor possível. Espero que nós possamos fazer dois grandes jogos, mantendo a concentração e ir com tudo em busca da vaga na final. Respeitamos muito o nosso adversário, a Tuna chegou na semifinal com muito mérito, é uma equipe muito forte e serão mais dois jogos muito difíceis, que vai exigir muita concentração e empenho do nosso time - concluiu.
A partida de ida será disputada no próximo domingo (09), às 10h00, com o mando de campo da Tuna. O jogo de volta acontece na quarta-feira (12), às 19h15, no Baenão.

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