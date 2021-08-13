Destaque das categorias de base do São Paulo, Luiz Henrique é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17

Crédito: 4ComM

Um dos jogadores de destaque da equipe sub-17 do São Paulo, e parte do elenco da categoria sub-20, o meia-atacante Luiz Henrique foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 em dois amistosos contra o Paraguai, no começo de setembro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O jovem atleta de Cotia se mostrou muito contente com a convocação, contando de maneira bem humorada sua reação à notícia.

- É a realização de um sonho. Quando eu vi a notícia, eu pirei, fiquei me tremendo todo (risos). A ficha ainda não caiu, mas vou procurar aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível - afirmou o atleta.

Luiz Henrique fez questão de agradecer o São Paulo, que, segundo ele, é forte responsável de sua convocação.

- Agradeço ao São Paulo por todo o suporte que tem me dado em Cotia para me desenvolver da melhor maneira possível. Essa convocação é nossa - completou Luiz Henrique.Até o momento, em 2021, o meia-atacante participou e foi um dos jogadores mais importantes nas conquistas dos títulos da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, ambos pela categoria sub-17.