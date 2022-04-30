Destaque da última vitória do São Paulo, Igor Gomes busca confiança da torcida novamente

Responsável por abrir o placar do São Paulo na vitória contra o Jorge Wilstermann, por 3 a 1, Igor Gomes foi um dos grandes destaques da partida que foi válida pela Copa Sul-Americana. GALERIA> ATUAÇÕES: Marquinhos faz golaço e se destaca em vitória do São Paulo na Sul-AmericanaTABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2022 e simule os próximos jogosApós má fase na equipe, acompanhada por diversas críticas advindas por parte da torcida, o jogador está conseguindo se consolidar cada vez mais no Tricolor paulista e apresentou um rendimento melhor nas últimas partidas em que esteve em campo.

O atleta marcou seu primeiro gol em 19 jogos disputados, além de ter sido eleito o destaque da partida. Também foi o responsável por abrir o placar, participou da criação e de importantes jogadas. Desde o último ano, a cria de Cotia começou a conviver com diversas críticas da torcida são-paulina, que pedia uma participação maior de Igor Gomes em campo. Porém, mesmo em meio a esta fase complicada, sempre foi uma opção para Rogério Ceni.

O último confronto do São Paulo apresentou uma significativa melhora do jogador, que agora busca conquistar novamente a confiança dos são-paulinos.

Após a partida, exaltou a vitória da equipe e projetou os próximos jogos, além de ter sido elogiado pelo treinador, que afirmou que o atleta é "um jogador forte na parte física".

- Depende de cada jogador, uns sentem mais, outros menos. Igor Gomes é muito forte fisicamente, sente menos. A 2.500 metros é possível jogar bem. Saímos felizes e voltamos para o Brasil com nove pontos e muito perto da classificação. Entregar tudo dentro do campo é o que me deixa feliz. Alguns erros que se passam na partida, mas de maneira geral jogaram bem e souberam como fazer o resultado - disse Rogério Ceni.

- Graças a Deus, encaminhamos nossa classificação. Porém, ainda faltam três jogos. Temos como meta interna sempre entregar resultado, vitória. Independentemente de estarmos classificados ou não, vamos sempre buscar os três pontos. Hoje conseguimos nosso objetivo. Independentemente de estarmos classificados ou não, os próximos jogos serão importantes e vamos em busca dos três pontos de novo - destacou Igor Gomes.O camisa 26 é o jogador do elenco atual que mais atuou ao lado de Rogério Ceni. Esteve presente em 31 dos 37 jogos do treinador. Depois da renovação de Luciano na equipe, o jovem atleta também está na mira do Tricolor paulista. Seu vínculo vai até março de 2023, mas caso não haja uma renovação até setembro deste ano, fica disponível para assinar um pré contrato com outra equipe.

De acordo com dados divulgados pelo FootStats, Igor Gomes é o atleta do São Paulo com a maior porcentagem de finalizações certas no Campeonato Brasileiro, com 66,7% dos acertos.

O São Paulo volta a campo em clássico contra o Santos que será disputado no Morumbi na próxima segunda-feira (2). O jogo será às 20h e vale pelo Brasileirão.