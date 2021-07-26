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Destaque da Série A 2020/21, Bremer analisa números individuais e projeta nova temporada com o Torino

Zagueiro brasileiro do Torino foi destaque na temporada do futebol italiano, e busca manter o nível em 2021/2022...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 17:02

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 17:02
Crédito: Torino/ Divulgação
O zagueiro Bremer foi um dos destaques do Torino na temporada e quem confirma são os números. O jogador foi top 3 em interceptações no Campeonato Italiano, o terceiro artilheiro da equipe e o segundo que mais participou diretamente de gols do Torino no ano.
Veja a tabela do ItalianoAs estatísticas que colocam Bremer como um dos principais defensores da Série A Italiana foram comemoradas pelo atleta. Cada dia mais confiante, ele crê que a equipe criou bagagem e agora pode sonhar com melhores conquistas nesta temporada, depois da 17ª colocação em 2020/21.
O que chama a atenção nos dados individuais do jogador no ano é que ele foi decisivo ofensivamente e defensivamente. Bremer foi um dos responsáveis direto pelos 8 jogos em que o time terminou sem sofrer gols, nas 41 partidas do Torino na temporada. Ofensivamente, foram cinco gols marcados, além de uma assistência. As estatísticas só não são melhores que justamente a dupla de ataque do time, Belotti e Zaza. Bremer afirma que ainda pode evoluir em todos os quesitos e que o foco está no crescimento defensivo.
- Ja falei disso em outras oportunidades, eu quero ajudar como posso. Seja no ataque ou na defensa. Meu pensamento primordial ainda é defender. Quero crescer nesse sentido. Melhorar minhas antecipações, meu passe, o posicionamento... Pra evitar gols e quem sabe ampliar esse número de partidas sem sofrer gols. Agora no ataque, acho que é uma situação diferente. Só perdi para os atacantes a artilharia. Acho que indica que estou no caminho certo de trabalho. Posso e vou crescer mais em 21/22.
Se individualmente Bremer teve temporada de destaque e foi um dos melhores defensores da Série A, coletivamente a equipe oscilou na competição. A instabilidade demonstrado em alguns momentos do Campeonato Italiano serve de aprendizado para Bremer. Segundo o jogador, a equipe tem bagagem o suficiente para sonhar com voos maiores na próxima temporada.
- Acho que foram dois anos complicados, por conta da pandemia e isso interferiu bastante em termos de preparação. Acredito que vamos começar essa próxima temporada mais preparados. Entendemos onde erramos e no que acertamos. Acho que o mais importante é arrancar bem no Italiano, para podermos sonhar com objetivos maiores.

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