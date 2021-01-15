Destaque da Lazio nas últimas temporadas, Luiz Felipe completará 100 jogos pelo clube: “Privilégio”

Crédito: S.S. Lazio

Um dos grandes destaques das boas campanhas da Lazio nas últimas temporadas, o zagueiro Luiz Felipe está pronto para viver mais um momento especial com a camisa do clube biancoceleste. Nesta sexta-feira (15), o brasileiro deverá atingir a marca de 100 jogos pela equipe italiana, justamente no clássico contra a Roma, marcado para às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, pela 18ª rodada da Serie A.

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- Fico extremamente feliz e honrado por ter a oportunidade de vivenciar esse momento em um clube da grandeza da Lazio. Alcançar uma marca como essa é um privilégio e uma satisfação muito grande. Ver tudo o que eu alcancei e o quanto eu cresci desde que cheguei aqui me deixa bem orgulhoso. Já são vários momentos especiais, títulos conquistados e campanhas marcantes, como a que estamos tendo agora na Champions League. Seguirei trabalhando forte para alcançar novas marcas e, claro, continuar ajudando o time a conquistar mais campeonatos -# ressaltou.Revelado pelo Ituano, Luiz Felipe foi comprado pela Lazio em 2016. Depois de um ano atuando por empréstimo no Salernitana para ganhar experiência, o defensor conquistou seu espaço no time biancoceleste graças a sua qualidade técnica, velocidade e boa estatura, qualidades que impressionaram o técnico Simone Inzaghi.

Ao todo, Luiz Felipe já atuou em 99 partidas com a camisa da Lazio, marcou dois gols, deu três assistências e conquistou três títulos: duas Supercopas da Itália (2017/18 e 2019/20) e uma Copa da Itália (2018/19).

Clássico contra a RomaNa oitava colocação do Campeonato Italiano, com 28 pontos, a Lazio buscará sua terceira vitória consecutiva na competição nacional diante da arquirrival Roma, que ocupa, no momento, a terceira posição na tabela de classificação, com 34 pontos.