Destaque da Itália, Spinazzola rompe o tendão de aquiles e está fora da Eurocopa

Leonardo Spinazzola, lateral-esquerdo da Seleção Italiana, rompeu o tendão de aquiles no confronto desta sexta-feira contra a Bélgica. Com a classificação da Itália para as semifinais, o jogador está fora do torneio por conta da lesão sofrida.
Veja o mata-mata da EurocopaPor volta dos 32 minutos da segunda etapa da partida entre Itália e Bélgica, Spinazzola pediu substituição para o treinador, Roberto Mancini. Na sequência, o jogador caiu no chão e começou a chorar, atitude repetida assim que saiu de campo.
- Antes de tudo, eu queria dizer que estamos muito tristes e lamentamos a lesão do Spinazzola. Ele não merecia isso. Estamos devastados. Era um dos melhores jogadores da Eurocopa. Quero desejar o melhor para ele - disse Roberto Mancini, treinador da seleção.
A 'SkySports' afirma que o jogador deve ficar de fora do futebol por meses por conta lesão grave. Em sua carreira, o lateral-esquerdo da Roma sofreu com várias quedas como esta. No jogo, o jogador evitou um gol de Romelu Lukaku que poderia empatar o jogo.
Spinazzola destacou-se nesta Eurocopa com a Itália, sendo eleito melhor em campo em uma partida. Nesta terça-feira, os italianos entram em campo contra a Espanha na semifinal da competição sem o lateral-esquerdo da Roma, e Emerson Palmieri, brasileiro naturalizado italiano, deve assumir a sua vaga.