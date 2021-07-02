Destaque da Itália, Spinazzola rompe o tendão de aquiles e está fora da Eurocopa

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Leonardo Spinazzola, lateral-esquerdo da Seleção Italiana, rompeu o tendão de aquiles no confronto desta sexta-feira contra a Bélgica. Com a classificação da Itália para as semifinais, o jogador está fora do torneio por conta da lesão sofrida.

Veja o mata-mata da EurocopaPor volta dos 32 minutos da segunda etapa da partida entre Itália e Bélgica, Spinazzola pediu substituição para o treinador, Roberto Mancini. Na sequência, o jogador caiu no chão e começou a chorar, atitude repetida assim que saiu de campo.

- Antes de tudo, eu queria dizer que estamos muito tristes e lamentamos a lesão do Spinazzola. Ele não merecia isso. Estamos devastados. Era um dos melhores jogadores da Eurocopa. Quero desejar o melhor para ele - disse Roberto Mancini, treinador da seleção.

A 'SkySports' afirma que o jogador deve ficar de fora do futebol por meses por conta lesão grave. Em sua carreira, o lateral-esquerdo da Roma sofreu com várias quedas como esta. No jogo, o jogador evitou um gol de Romelu Lukaku que poderia empatar o jogo.