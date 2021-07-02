Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Destaque da Itália, Spinazzola rompe o tendão de aquiles e está fora da Eurocopa
futebol

Destaque da Itália, Spinazzola rompe o tendão de aquiles e está fora da Eurocopa

Lateral esquerdo italiano lesionou-se nas quartas de final contra Bélgica e não atuará mais na competição...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2021 às 18:54
Crédito: MATTHIAS HANGST / POOL / AFP
Leonardo Spinazzola, lateral-esquerdo da Seleção Italiana, rompeu o tendão de aquiles no confronto desta sexta-feira contra a Bélgica. Com a classificação da Itália para as semifinais, o jogador está fora do torneio por conta da lesão sofrida.
Veja o mata-mata da EurocopaPor volta dos 32 minutos da segunda etapa da partida entre Itália e Bélgica, Spinazzola pediu substituição para o treinador, Roberto Mancini. Na sequência, o jogador caiu no chão e começou a chorar, atitude repetida assim que saiu de campo.
- Antes de tudo, eu queria dizer que estamos muito tristes e lamentamos a lesão do Spinazzola. Ele não merecia isso. Estamos devastados. Era um dos melhores jogadores da Eurocopa. Quero desejar o melhor para ele - disse Roberto Mancini, treinador da seleção.
A 'SkySports' afirma que o jogador deve ficar de fora do futebol por meses por conta lesão grave. Em sua carreira, o lateral-esquerdo da Roma sofreu com várias quedas como esta. No jogo, o jogador evitou um gol de Romelu Lukaku que poderia empatar o jogo.
Spinazzola destacou-se nesta Eurocopa com a Itália, sendo eleito melhor em campo em uma partida. Nesta terça-feira, os italianos entram em campo contra a Espanha na semifinal da competição sem o lateral-esquerdo da Roma, e Emerson Palmieri, brasileiro naturalizado italiano, deve assumir a sua vaga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Ramon Mapelli dos Santos (destaque) é procurado pela Justiça
Namorado de jovem morta em racha acumula histórico de ameaças e agiotagem no ES
Imagem de destaque
'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados