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Destaque da defesa do Novorizontino, Bruno Aguiar deseja ter um ótimo 2021 pela frente

Experiente zagueiro tem bastante rodagem por vários clubes do Brasil e desde que chegou ao Tigre, agregou e muito nos resultados para que a equipe alcançasse a Série C...
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Publicado em 

25 jan 2021 às 15:26

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:26

Crédito: Bruno Aguiar ajudou muito o Novorizontino desde a sua chegada (Maria Paula/Divulgação/Novorizontino
Principal nome da defesa do Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, foi um dos responsáveis pelo acesso da equipe paulista para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o zagueiro espera chegar à Série B com o clube e ter uma boa campanha no Paulistão.- Esse momento que estou passando com a camisa do clube tem sido muito especial. Estou trabalhando para continuar melhorando meu retrospecto em campo e para ajudar o Novorizontino a crescer. Tenho me dedicado ao máximo para construir uma história de títulos aqui nos próximos anos - afirmou Bruno.
O zagueiro também avaliou como o grupo tem se preparado para a próxima temporada e disse que há potencial para atingir grandes metas ao longo do ano.- Temos tudo para fazer uma grande temporada em 2021. O grupo é bom, forte e muito comprometido. Precisamos manter o ritmo do ano passando para alcançarmos nossos objetivos - completou o zagueiro.

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