Destaque da defesa do Novorizontino, Bruno Aguiar deseja ter um ótimo 2021 pela frente

Principal nome da defesa do Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, foi um dos responsáveis pelo acesso da equipe paulista para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o zagueiro espera chegar à Série B com o clube e ter uma boa campanha no Paulistão.- Esse momento que estou passando com a camisa do clube tem sido muito especial. Estou trabalhando para continuar melhorando meu retrospecto em campo e para ajudar o Novorizontino a crescer. Tenho me dedicado ao máximo para construir uma história de títulos aqui nos próximos anos - afirmou Bruno.