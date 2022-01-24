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futebol

Destaque da Copinha, Caio treina com o time principal do São Paulo

As atividades desta segunda-feira (24) não contou com Arboleda, Luan e Luciano...

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 19:32
Um dos destaques do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Caio foi uma das novidades no treinamento do time principal comandado pelo técnico Rogério Ceni nesta segunda-feira (24), no CT da Barra Funda.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O Tricolor está em fase final de pré-temporada e estreia no Campeonato Paulista na quinta-feira (27), contra o Guarani, em Campinas. Além de Caio, outros dois jogadores da base também marcaram presença no treinamento neste início da semana: o meio-campista Léo e o zagueiro Beraldo.
A comissão técnica, no entanto, não contou com Luciano e Luan, que fazem tratamento no Reffis. Além da dupla, o zagueiro Arboleda também foi baixa, já que foi liberado para se apresentar à seleção equatoriana.O treino comandado por Rogério Ceni teve ajustes táticos e simulou situações de jogo, além de um complemento com finalizações. Pela manhã, o elenco realizou exercícios físicos sob orientação dos preparadores do Tricolor.
Crédito: CaiofoidestaquedoSãoPaulonestaediçãodaCopinha(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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