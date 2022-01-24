Destaque da Copinha, Caio treina com o time principal do São Paulo

Um dos destaques do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Caio foi uma das novidades no treinamento do time principal comandado pelo técnico Rogério Ceni nesta segunda-feira (24), no CT da Barra Funda.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O Tricolor está em fase final de pré-temporada e estreia no Campeonato Paulista na quinta-feira (27), contra o Guarani, em Campinas. Além de Caio, outros dois jogadores da base também marcaram presença no treinamento neste início da semana: o meio-campista Léo e o zagueiro Beraldo.

A comissão técnica, no entanto, não contou com Luciano e Luan, que fazem tratamento no Reffis. Além da dupla, o zagueiro Arboleda também foi baixa, já que foi liberado para se apresentar à seleção equatoriana.O treino comandado por Rogério Ceni teve ajustes táticos e simulou situações de jogo, além de um complemento com finalizações. Pela manhã, o elenco realizou exercícios físicos sob orientação dos preparadores do Tricolor.